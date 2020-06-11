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Александр Анкваб обсудил с предпринимателями эффективность ввозного НДС
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20:23, 12 Июня 2020
В совещании приняли участие представители экономического блока Правительства.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия провёл рабочую встречу с представителями предпринимательского сообщества страны. В совещании приняли участие представители экономического блока Правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
Участники первой встречи главы Правительства с предпринимателями обсудили подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в частности, взимания налога на добавленную стоимость (ввозного). Представители бизнеса поделились мнением относительно его эффективности, отметив, что в текущих условиях предпринимательской деятельности Правительству важно пересмотреть принципы и сроки исчисления и уплаты НДС. По их мнению, важно также пересмотреть перечень товаров, не подлежащих обложению данным налогом с целью устранения необоснованного дифференцированного подхода.
Кроме того, на встрече были подняты вопросы перспективы вступления в силу нового закона об упрощенной налоговой системе, вопросы регулирования условий уплат налогов по текущей общей системе налогообложения: возможности создания условий зачета сумм излишне уплаченных налогов и сборов, взаимозачёта между налогами и пр.
Премьер-министр отметил, что первая встреча с предпринимателями проведена с целью формирования оперативных предложений о внесении изменений в нормативно-правовые акты, определяющие принципы уплаты налога на добавленную стоимость, в частности, создания условий для отсрочки платежей.
По итогам совещания членам Правительства поручено провести анализ предложений представителей бизнеса, произвести расчет финансовых рисков в части поступлений средств в бюджет республики при условии отсроченных НДС-платежей или снижения сегодняшней ставки.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия провёл рабочую встречу с представителями предпринимательского сообщества страны. В совещании приняли участие представители экономического блока Правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
Участники первой встречи главы Правительства с предпринимателями обсудили подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в частности, взимания налога на добавленную стоимость (ввозного). Представители бизнеса поделились мнением относительно его эффективности, отметив, что в текущих условиях предпринимательской деятельности Правительству важно пересмотреть принципы и сроки исчисления и уплаты НДС. По их мнению, важно также пересмотреть перечень товаров, не подлежащих обложению данным налогом с целью устранения необоснованного дифференцированного подхода.
Кроме того, на встрече были подняты вопросы перспективы вступления в силу нового закона об упрощенной налоговой системе, вопросы регулирования условий уплат налогов по текущей общей системе налогообложения: возможности создания условий зачета сумм излишне уплаченных налогов и сборов, взаимозачёта между налогами и пр.
Премьер-министр отметил, что первая встреча с предпринимателями проведена с целью формирования оперативных предложений о внесении изменений в нормативно-правовые акты, определяющие принципы уплаты налога на добавленную стоимость, в частности, создания условий для отсрочки платежей.
По итогам совещания членам Правительства поручено провести анализ предложений представителей бизнеса, произвести расчет финансовых рисков в части поступлений средств в бюджет республики при условии отсроченных НДС-платежей или снижения сегодняшней ставки.
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