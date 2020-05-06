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Александр Анкваб обсудил с Дауром Курмазия налоговые поступления

15:01, 13 Мая 2020
Александр Анкваб обсудил с Дауром Курмазия налоговые поступления
Министр по налогам и сборам отчитался о работе за первую неделю мая.

Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на встрече с министром по налогам и сборам РА Дауром Курмазия обсудил налоговые поступления и мероприятия по взысканию налоговых задолженностей. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

Министр доложил главе Правительства о результатах работы за первую неделю мая: «В бюджет поступило 59 млн рублей по всем видам налоговых платежей. При этом, банками Абхазии проведены операции по оплате налогов еще на 55 млн рублей. Эта сумма вскоре будет отражена в налоговых отчётах и в бюджете».

Как отметил Курмазия, есть все основания полагать, что в мае сумма отклонения фактического объёма налоговых поступлений от планового показателя 190 млн рублей будет меньше. Он напомнил, что в апреле сумма «выпадения» составила 105 млн рублей, наибольшие показатели зафиксированы в Сухуме – минус 63 млн рублей и Гагрском районе – минус 23 млн рублей. 

Кроме того, Курмазия сообщил, что в соответствии с Распоряжением премьер-министра, которое обязывало Министерство предоставлять отчёт о проделанной работе по взысканию задолженностей по налогам в Кабинет Министров, налоговый орган также передаёт материалы в Службу судебных исполнителей Министерства юстиции.

«Ежеквартально мы предоставляли отчет в Правительство, сегодня я предоставлю вам отчет за период с 2018 года. Общий объём переданных материалов судебным исполнителям включает порядка 200 налогоплательщиков с суммой задолженностей 132 млн рублей. За период тесного взаимодействия с приставами реестр должников, приступивших к процедуре погашения задолженностей, растёт», - сказал министр. 

В завершение встречи премьер-министр поручил продолжать взаимодействие с Министерством финансов и Министерством экономики республики для межведомственного регулирования мер по сокращению потерь в экономике.


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