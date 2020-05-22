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Александр Анкваб обсудил меры поддержки турбизнеса
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18:06, 29 Мая 2020
В Кабинете Министров РА прошло рабочее совещание.
Сухум. 29 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на встрече с представителями туристического бизнеса обсудил проблемы отрасли в период пандемии. В совещании приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, министр туризма Теймураз Хишба, и.о. министра иностранных дел Даур Кове, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, представители Пограничного управления СГБ, МВД, общественных организаций и туристического бизнеса.
Участники встречи высказались по поводу режима работы абхазо-российской границы, налогообложения организаций турбизнеса, условий аренды государственных объектов и др.
Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина обратилась к членам Правительства с рядом предложений по поддержке предпринимателей.
Со своей стороны, глава и члены Кабинета Министров рассмотрели предложения и выразили готовность ряд из них реализовать.
Так, Даур Курмазия рассказал о мерах поддержки, которые разработаны в Министерстве по налогам и сборам РА. В частности, готовится предложение об отсрочке квартальных авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу. «В случае его принятия, к такой мере, как отсрочка уплаты налогов, автоматически прибавится гарантия отсутствия штрафных санкций», - пояснил он. При этом, предлагается на период отсрочки платежей не применять принудительное взыскание налогов со счетов предпринимателей.
Есть предложения и по изменению уплаты налога на добавленную стоимость.
«Вопрос уплаты НДС с авансовых платежей зависит от учётной политики и метода определения выручки. Этот вопрос может носить исключительно индивидуальный характер. Мы готовы рассмотреть и обсудить внесение изменений в учётную политику предприятия до начала курортного сезона», - сказал Курмазия.
Также, министр сообщил, что на межведомственном уровне уже разрабатывается предложение о замене фиксированного налогообложения предприятий отрасли в виде спецналога на учёт доходов и расходов (упрощенную систему налогообложения).
Все эти предложения будут направлены в Народное Собрание – Парламент РА.
Кроме того, Владимир Делба проинформировал об отсрочке арендных платежей за пользование государственным имуществом, за исключением задолженностей, возникших до 1 января 2020 года. С момента начала карантинных мероприятий введены и ограничения на проведение плановых налоговых проверок по всем отраслям, за исключением проверок, связанных с наличием признаков нарушения законодательства.
По итогам встречи, Александр Анкваб подчеркнул, что Правительство разделяет опасения субъектов турбизнеса и на рабочей встрече с профильными министрами детально обсудит меры регуляторной поддержки в сфере туризма.
Сухум. 29 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на встрече с представителями туристического бизнеса обсудил проблемы отрасли в период пандемии. В совещании приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, министр туризма Теймураз Хишба, и.о. министра иностранных дел Даур Кове, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, представители Пограничного управления СГБ, МВД, общественных организаций и туристического бизнеса.
Участники встречи высказались по поводу режима работы абхазо-российской границы, налогообложения организаций турбизнеса, условий аренды государственных объектов и др.
Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина обратилась к членам Правительства с рядом предложений по поддержке предпринимателей.
Со своей стороны, глава и члены Кабинета Министров рассмотрели предложения и выразили готовность ряд из них реализовать.
Так, Даур Курмазия рассказал о мерах поддержки, которые разработаны в Министерстве по налогам и сборам РА. В частности, готовится предложение об отсрочке квартальных авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу. «В случае его принятия, к такой мере, как отсрочка уплаты налогов, автоматически прибавится гарантия отсутствия штрафных санкций», - пояснил он. При этом, предлагается на период отсрочки платежей не применять принудительное взыскание налогов со счетов предпринимателей.
Есть предложения и по изменению уплаты налога на добавленную стоимость.
«Вопрос уплаты НДС с авансовых платежей зависит от учётной политики и метода определения выручки. Этот вопрос может носить исключительно индивидуальный характер. Мы готовы рассмотреть и обсудить внесение изменений в учётную политику предприятия до начала курортного сезона», - сказал Курмазия.
Также, министр сообщил, что на межведомственном уровне уже разрабатывается предложение о замене фиксированного налогообложения предприятий отрасли в виде спецналога на учёт доходов и расходов (упрощенную систему налогообложения).
Все эти предложения будут направлены в Народное Собрание – Парламент РА.
Кроме того, Владимир Делба проинформировал об отсрочке арендных платежей за пользование государственным имуществом, за исключением задолженностей, возникших до 1 января 2020 года. С момента начала карантинных мероприятий введены и ограничения на проведение плановых налоговых проверок по всем отраслям, за исключением проверок, связанных с наличием признаков нарушения законодательства.
По итогам встречи, Александр Анкваб подчеркнул, что Правительство разделяет опасения субъектов турбизнеса и на рабочей встрече с профильными министрами детально обсудит меры регуляторной поддержки в сфере туризма.
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