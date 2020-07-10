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Александр Анкваб: новая Детская больница должна быть укомплектована всем необходимым оборудованием и инвентарём

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16:36, 15 Июля 2020
Александр Анкваб: новая Детская больница должна быть укомплектована всем необходимым оборудованием и инвентарём
Премьер-министр РА провел совещание.

Сухум. 15 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на совещании с вице-премьером, министром экономики РА Кристиной Озган и министром здравоохранения РА Тамазом Цахнакия обсудил формирование технического задания по проектированию строительства Республиканской детской больницы.

При этом, вице-премьер сообщила, что до заключения контракта на проектирование Детской республиканской больницы необходимо определиться с несколькими ключевыми вопросами: «Мы проведём совещание с представителями Минздрава, Управления капитального строительства и Республиканской детской больницы, чтобы определить оптимальное количество койко-мест на данном объекте, границы земельного участка, объемы строительства и т. д.». По ее словам, эти показатели являются неотъемлемой частью пакета документов для заключения контракта по проектированию. 

Со своей стороны, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал, что в настоящее время в Детской больнице 75 койко-мест, работают 124 специалиста разного звена. 

Подводя итоги встречи, премьер подчеркнул, что первоочередная задача – определиться с количеством койко-мест на новом объекте, с учётом статистики заполнения за последние несколько лет. «Новая больница должна быть укомплектована всем необходимым оборудованием и инвентарём. Важно заранее определить этот перечень», – отметил Александр Анкваб.


(АП): В 2017 году в стационаре Детской больницы прошли курс лечения 712 пациентов, загруженность больницы составила 37%.

В 2018 году в больнице лечились 663 ребенка, загруженность – 33%.

В 2019 году эти показатели: 814 пациентов и 34% загруженность.

Строительство нового здания для Республиканской детской больницы планируется на территории Республиканской больницы в городе Сухум. Проектирование предусмотрено в 2020 году Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию РА на 2020-2022 годы.

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