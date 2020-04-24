Александр Анкваб направил телеграмму Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления





Сухум. 1 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил телеграмму Председателю Правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.





В телеграмме говорится:





«Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе Вашего заболевания коронавирусом.





Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время.





Пользуюсь возможностью, чтобы выразить Вам благодарность за поздравление в связи с назначением меня Премьер-министром Республики Абхазия».