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Александр Анкваб направил телеграмму Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления
12:18, 1 Мая 2020
«Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время»,- отмечается в телеграмме.
Сухум. 1 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил телеграмму Председателю Правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
В телеграмме говорится:
«Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе Вашего заболевания коронавирусом.
Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время.
Пользуюсь возможностью, чтобы выразить Вам благодарность за поздравление в связи с назначением меня Премьер-министром Республики Абхазия».
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