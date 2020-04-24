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Александр Анкваб направил телеграмму Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления

12:18, 1 Мая 2020
Александр Анкваб направил телеграмму Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления
«Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время»,- отмечается в телеграмме. 

Сухум. 1 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил телеграмму Председателю Правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. 

В телеграмме говорится: 

«Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе Вашего заболевания коронавирусом. 

Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время. 

Пользуюсь возможностью, чтобы выразить Вам благодарность за поздравление в связи с назначением меня Премьер-министром Республики Абхазия».

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