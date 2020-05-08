APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
21:19, 8 Мая 2020
20:56, 8 Мая 2020 37
17:53, 8 Мая 2020 135
17:45, 8 Мая 2020 315
15:08, 8 Мая 2020 192
15:05, 8 Мая 2020 166
14:27, 8 Мая 2020 218
13:26, 8 Мая 2020 189
13:03, 8 Мая 2020 400
12:09, 8 Мая 2020 210
12:06, 8 Мая 2020 236
11:11, 8 Мая 2020 249
19:38, 7 Мая 2020 403
19:33, 7 Мая 2020 377
18:03, 7 Мая 2020 518
14:41, 7 Мая 2020 376
14:22, 7 Мая 2020 652
14:01, 7 Мая 2020 547
13:45, 7 Мая 2020 315
14:17, 6 Мая 2020 716
13:11, 6 Мая 2020 655
12:59, 6 Мая 2020 496
12:38, 6 Мая 2020 1193
19:11, 5 Мая 2020 698
18:35, 5 Мая 2020 700

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Александр Анкваб и Вадим Красносельский обменялись поздравлениями с Днём Победы

Александр Анкваб и Вадим Красносельский обменялись поздравлениями с Днём Победы

37
20:56, 8 Мая 2020
Александр Анкваб и Вадим Красносельский обменялись поздравлениями с Днём Победы
«В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед ветеранами-победителями, сплоченность, мужество и беспримерный героизм которых стали для нас исключительной гордостью»,- отметил Александр Анкваб.

Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с с Днём Победы.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Александр Золотинскович!

Примите сердечные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Велик и бессмертен героизм ветеранов войны и тружеников тыла для нынешних и будущих поколений во всем мире. Итоги войны и сегодня наполняют наши сердца болью и горечью, но одновременно – глубокой благодарностью за ратный подвиг, самопожертвование и силу духа советского народа. 

Низкий поклон поколению победителей и огромная признательность за то, что их пример вдохновляет нас на преданное служение и созидательный труд на благо родной земли, дает возможность почувствовать общую сплоченность в решении вызовов и новых задач, которые ставит перед нами время.

От всей души желаю Вам мирной жизни, здоровья, счастья и благополучия! С праздником! 

С днем Великой Победы!»



Глава Правительства Абхазии поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне:

«Уважаемый Вадим Николаевич, примите сердечные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед ветеранами-победителями, сплоченность, мужество и беспримерный героизм которых стали для нас исключительной гордостью. Высоко ценим их подвиг и храним вечную память по погибшим.

Высокая цена, которую заплатили за мир и свободу солдаты Великой Отечественной войны, возлагает на нас особую ответственность перед грядущими поколениями.

Уважаемый Вадим Николаевич, прошу передать мои поздравления ветеранам и всему народу Приднестровской Молдавской Республики».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика