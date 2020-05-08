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Александр Анкваб и Вадим Красносельский обменялись поздравлениями с Днём Победы
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20:56, 8 Мая 2020
«В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед ветеранами-победителями, сплоченность, мужество и беспримерный героизм которых стали для нас исключительной гордостью»,- отметил Александр Анкваб.
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с с Днём Победы.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Александр Золотинскович!
Примите сердечные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Велик и бессмертен героизм ветеранов войны и тружеников тыла для нынешних и будущих поколений во всем мире. Итоги войны и сегодня наполняют наши сердца болью и горечью, но одновременно – глубокой благодарностью за ратный подвиг, самопожертвование и силу духа советского народа.
Низкий поклон поколению победителей и огромная признательность за то, что их пример вдохновляет нас на преданное служение и созидательный труд на благо родной земли, дает возможность почувствовать общую сплоченность в решении вызовов и новых задач, которые ставит перед нами время.
От всей души желаю Вам мирной жизни, здоровья, счастья и благополучия! С праздником!
С днем Великой Победы!»
Глава Правительства Абхазии поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне:
«Уважаемый Вадим Николаевич, примите сердечные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед ветеранами-победителями, сплоченность, мужество и беспримерный героизм которых стали для нас исключительной гордостью. Высоко ценим их подвиг и храним вечную память по погибшим.
Высокая цена, которую заплатили за мир и свободу солдаты Великой Отечественной войны, возлагает на нас особую ответственность перед грядущими поколениями.
Уважаемый Вадим Николаевич, прошу передать мои поздравления ветеранам и всему народу Приднестровской Молдавской Республики».
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с с Днём Победы.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Александр Золотинскович!
Примите сердечные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Велик и бессмертен героизм ветеранов войны и тружеников тыла для нынешних и будущих поколений во всем мире. Итоги войны и сегодня наполняют наши сердца болью и горечью, но одновременно – глубокой благодарностью за ратный подвиг, самопожертвование и силу духа советского народа.
Низкий поклон поколению победителей и огромная признательность за то, что их пример вдохновляет нас на преданное служение и созидательный труд на благо родной земли, дает возможность почувствовать общую сплоченность в решении вызовов и новых задач, которые ставит перед нами время.
От всей души желаю Вам мирной жизни, здоровья, счастья и благополучия! С праздником!
С днем Великой Победы!»
Глава Правительства Абхазии поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне:
«Уважаемый Вадим Николаевич, примите сердечные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед ветеранами-победителями, сплоченность, мужество и беспримерный героизм которых стали для нас исключительной гордостью. Высоко ценим их подвиг и храним вечную память по погибшим.
Высокая цена, которую заплатили за мир и свободу солдаты Великой Отечественной войны, возлагает на нас особую ответственность перед грядущими поколениями.
Уважаемый Вадим Николаевич, прошу передать мои поздравления ветеранам и всему народу Приднестровской Молдавской Республики».
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