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Александр Анкваб и Михаил Мишустин обменялись поздравлениями ко Дню Победы
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11:11, 8 Мая 2020
Михаил Мишустин передал проживающим в Абхазии ветеранам и труженикам тыла пожелания здоровья, благополучия и долгих лет.
Примите поздравления в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В этот день мы склоняем головы перед мужеством и героизмом наших отцов и дедов, спасших мир от фашизма, отдаем дань уважения труженикам тыла. Их беспримерный подвиг всегда будет жить в памяти нынешних и будущих поколений.
Убежден, что братство российского и абхазского народов, закаленное в годы военных испытаний, будет надежной основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией Абхазией.
Прошу Вас, уважаемый Александр Золотинскович, передать проживающим в Абхазии ветеранам и труженикам тыла пожелания здоровья, благополучия и долгих лет».
В поздравлении Александра Анкваб говорится:
«Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
«Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
День Победы является самым святым праздником для граждан наших стран. Несомненно, что основная тяжесть в войне выпала на долю русского солдата, с которым плечом к плечу сражались более 55 тысяч бойцов из Абхазии.
Храним вечную память о героях и искренне верим, что основа наших братских, союзнических отношений заложена и в те далекие фронтовые времена, они скреплены солдатской кровью и верностью идеалам справедливости.
Во имя памяти миллионов погибших считаем важным бескомпромиссно противостоять фальсификации самой масштабной и жестокой в истории человечества войны.
Уважаемый Михаил Владимирович, сердечно благодарю Вас за поздравления с нашим общим праздником, за заботу Правительства Российской Федерации о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в Республике Абхазия».
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