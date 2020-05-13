18:34, 18 Мая 2020 125
16:58, 18 Мая 2020 485
14:25, 18 Мая 2020 232
14:03, 18 Мая 2020 211
14:00, 18 Мая 2020 168
13:26, 18 Мая 2020 422
20:09, 15 Мая 2020 1368
15:10, 15 Мая 2020 830
15:01, 15 Мая 2020 728
14:04, 15 Мая 2020 1203
13:18, 15 Мая 2020 847
13:08, 15 Мая 2020 906
19:40, 14 Мая 2020 1562
19:02, 14 Мая 2020 1170
15:59, 14 Мая 2020 1195
15:48, 14 Мая 2020 852
12:54, 14 Мая 2020 709
12:46, 14 Мая 2020 953
12:21, 14 Мая 2020 811
11:42, 14 Мая 2020 995
09:05, 14 Мая 2020 923
20:21, 13 Мая 2020 1484
19:24, 13 Мая 2020 1083
19:15, 13 Мая 2020 941
18:57, 13 Мая 2020 1201
Популярное
13.05.2020 2379
13.05.2020 1691
13.05.2020 1484
15.05.2020 1372
15.05.2020 1205
Александр Анкваб и Беслан Барателиа обсудили ситуацию в банковской сфере
14
18:34, 18 Мая 2020
В Кабмине прошла встреча премьер-министра с председателем Нацбанка Абхазии.
Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с председателем Национального банка Республики Абхазия Бесланом Барателиа по ситуации в банковской сфере.
Председатель Нацбанка рассказал о положении дел в банковской системе республики при сложившихся факторах угрозы экономической безопасности, о ликвидности в банках Абхазии, о показателях снятия наличностей в районах, сроках пенсионных начислений и пр.
«Если говорить о тех процессах, которые имели место в предыдущие два месяца, то на сегодняшний день ситуация относительно стабилизировалась. Был снят колоссальный объем средств. Хоть и со сложностями, но банковская система справилась. По итогам марта было снято 1 млрд 300 млн рублей, а по итогам апреля – 1 млрд 100 млн Получается, за 2 месяца – 2 млрд 400 млн рублей, это – на 40-45% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В мае ситуация стабилизировалась, особенно, в последние 10 дней. Это, на мой взгляд, связано с ослаблением карантинных мер, оживлением предпринимательской деятельности».
Далее глава Правительства и председатель Нацбанка обсудили вопросы начисления пенсий её получателям.
Барателиа доложил, что вчера денежные средства поступили на расчётные счета получателям пенсий в Сухуме, уже сегодня, к примеру, по Сухуму обналичена значительная часть от общего объема выплат по столице.
Глава Нацбанка привёл данные результатов работы банков с клиентами в части реструктурирования кредитов при условии нестабильного финансового положения заёмщика.
Барателиа отметил, что банкам Абхазии Нацбанком предоставлена возможность самостоятельно принимать решение по той или иной заявке об отсрочке погашения кредита без обращения в наблюдательный совет Нацбанка.
По данным Барателиа, удовлетворены запросы и обращения, всех подавших заявку на отсрочку заёмщиков.
Кроме того, Александр Анкваб и Беслан Барателиа обсудили вопросы соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности в офисах банков, у банкоматов Абхазии и др.
Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с председателем Национального банка Республики Абхазия Бесланом Барателиа по ситуации в банковской сфере.
Председатель Нацбанка рассказал о положении дел в банковской системе республики при сложившихся факторах угрозы экономической безопасности, о ликвидности в банках Абхазии, о показателях снятия наличностей в районах, сроках пенсионных начислений и пр.
«Если говорить о тех процессах, которые имели место в предыдущие два месяца, то на сегодняшний день ситуация относительно стабилизировалась. Был снят колоссальный объем средств. Хоть и со сложностями, но банковская система справилась. По итогам марта было снято 1 млрд 300 млн рублей, а по итогам апреля – 1 млрд 100 млн Получается, за 2 месяца – 2 млрд 400 млн рублей, это – на 40-45% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В мае ситуация стабилизировалась, особенно, в последние 10 дней. Это, на мой взгляд, связано с ослаблением карантинных мер, оживлением предпринимательской деятельности».
Далее глава Правительства и председатель Нацбанка обсудили вопросы начисления пенсий её получателям.
Барателиа доложил, что вчера денежные средства поступили на расчётные счета получателям пенсий в Сухуме, уже сегодня, к примеру, по Сухуму обналичена значительная часть от общего объема выплат по столице.
Глава Нацбанка привёл данные результатов работы банков с клиентами в части реструктурирования кредитов при условии нестабильного финансового положения заёмщика.
Барателиа отметил, что банкам Абхазии Нацбанком предоставлена возможность самостоятельно принимать решение по той или иной заявке об отсрочке погашения кредита без обращения в наблюдательный совет Нацбанка.
По данным Барателиа, удовлетворены запросы и обращения, всех подавших заявку на отсрочку заёмщиков.
Кроме того, Александр Анкваб и Беслан Барателиа обсудили вопросы соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности в офисах банков, у банкоматов Абхазии и др.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.