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Александр Анкваб и Алексей Двинянин обменялись поздравлениями к Дню Победы
17:53, 8 Мая 2020
«Наша общая историческая память - одна из основ абхазо-российских союзнических отношений, стратегического партнерства»,- отметил премьер Абхазии.
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин обменялись поздравительными адресами по случаю 75-летия Великой Победы.
В поздравительном адресе Алексея Двинянина говорится:
«Уважаемый Александр Золотинскович, поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая мы отмечаем большой юбилей того ратного подвига, который совершили наши отцы, деды и прадеды ради будущих поколений, ради самой жизни на Земле. Тогда в едином строю все народы СССР как один человек встали на защиту Родины. Свой неотъемлемый вклад внесла и братская Абхазия, отправив своих смелых сыновей на фронт. Плечом к плечу с другими братьями по оружию они не только отстояли Родину, но и принесли свободу порабощенным народам Европы, скинув с них оковы фашизма.
Пример доблести ветеранов и самоотдачи тружеников тыла - камертон для ныне живущих.
Вечная им благодарность и низкий поклон. Будем достойны памяти великих предков.
С Днем Победы!»
В поздравлении Александра Анкваб говорится:
«Уважаемый Алексей Аркадьевич, примите сердечные поздравления с Днем Победы! 75 лет назад многонациональный советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. Беспримерный фронтовой подвиг сынов и дочерей Абхазии и России принес свободу и миллионам людей в Европе.
Сегодня мы не только отмечаем великий праздник Победы. Склоняя голову, мы чтим память не вернувшихся с боев, не доживших до этого юбилея, скорбим обо всех, кто испытал нечеловеческие страдания, но исполнил свой священный долг.
Наша общая историческая память - одна из основ абхазо-российских союзнических отношений, стратегического партнерства. Мы и сегодня вместе обеспечиваем нашу военную безопасность, защищаем мирную жизнь соотечественников, благодаря и Вашим личным усилиям, уважаемый Алексей Аркадьевич».
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин обменялись поздравительными адресами по случаю 75-летия Великой Победы.
В поздравительном адресе Алексея Двинянина говорится:
«Уважаемый Александр Золотинскович, поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая мы отмечаем большой юбилей того ратного подвига, который совершили наши отцы, деды и прадеды ради будущих поколений, ради самой жизни на Земле. Тогда в едином строю все народы СССР как один человек встали на защиту Родины. Свой неотъемлемый вклад внесла и братская Абхазия, отправив своих смелых сыновей на фронт. Плечом к плечу с другими братьями по оружию они не только отстояли Родину, но и принесли свободу порабощенным народам Европы, скинув с них оковы фашизма.
Пример доблести ветеранов и самоотдачи тружеников тыла - камертон для ныне живущих.
Вечная им благодарность и низкий поклон. Будем достойны памяти великих предков.
С Днем Победы!»
В поздравлении Александра Анкваб говорится:
«Уважаемый Алексей Аркадьевич, примите сердечные поздравления с Днем Победы! 75 лет назад многонациональный советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. Беспримерный фронтовой подвиг сынов и дочерей Абхазии и России принес свободу и миллионам людей в Европе.
Сегодня мы не только отмечаем великий праздник Победы. Склоняя голову, мы чтим память не вернувшихся с боев, не доживших до этого юбилея, скорбим обо всех, кто испытал нечеловеческие страдания, но исполнил свой священный долг.
Наша общая историческая память - одна из основ абхазо-российских союзнических отношений, стратегического партнерства. Мы и сегодня вместе обеспечиваем нашу военную безопасность, защищаем мирную жизнь соотечественников, благодаря и Вашим личным усилиям, уважаемый Алексей Аркадьевич».
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