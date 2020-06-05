Александр Анкваб: граница с Россией должна оставаться закрытой

В Кабинете Министров РА прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.



Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб обсудили возможность открытия погранперехода по реке Псоу.



Министр по ЧС РА Лев Квициния привел статистику пересечения госграницы через КПП «Псоу» за период карантина: «Количество граждан РА, пересекших границу по р. Псоу – 1 332 человека, военных – 1 908 и водителей – 1 551. Мы всем измеряем температуру, обработка объектов проводится в обычном режиме, также контактируем с Минздравом и выполняем все указания».



По мнению Александра Анкваб, граница с Россией должна оставаться закрытой, поскольку в случае ее открытия количество людей, приезжающих в Абхазию, начнет увеличиваться, что может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке в стране.



Тем не менее, как подчеркнул премьер-министр, это даст возможность вводить ослабление ограничений внутри страны.



С этой позицией согласился министр здравоохранения Тамаз Цахнакия и отметил, что пока допускать открытие границы нельзя. А вот, смягчить ряд ограничений в стране, при условии соблюдения норм безопасности, уже можно, например, возобновить работу стоматологов.



Координационный штаб до 14 июня представит проект Распоряжения об изменении ограничительных мер по защите населения от коронавируса на рассмотрение Президента Республики Абхазия.

