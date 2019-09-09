Алан Тадтаев поздравил Рауля Хаджимба с победой на выборах Президента Абхазии

Тадтаев отметил, что доверие, оказанное Раулю Хаджимба избирателями и всем абхазским народом, свидетельствует о поддержке проводимого им курса строительства независимого суверенного государства.



Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Тадтаев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с избранием на пост Главы государства.



В поздравлении, в частности, говорится:



«Уверен, что Ваш авторитет и политический опыт позволят Вам плодотворно и успешно работать на столь высоком государственном посту. Доверие, оказанное Вам Вашими избирателями и всем абхазским народом, свидетельствует о поддержке проводимого Вами курса строительства независимого суверенного государства, в котором приоритетными являются дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, укрепление его позиций на международной арене, забота о людях, о повышении уровня жизни населения.



В Южной Осетии высоко ценят и дорожат дружбой с Абхазией и уверены, что наши отношения будут и впредь развиваться и укрепляться.



Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, здоровья и больших успехов в Вашей деятельности на благо братского народа Абхазии».