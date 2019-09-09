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Алан Тадтаев поздравил Рауля Хаджимба с победой на выборах Президента Абхазии

13
14:00, 11 Сентября 2019
Алан Тадтаев поздравил Рауля Хаджимба с победой на выборах Президента Абхазии
Тадтаев отметил, что доверие, оказанное Раулю Хаджимба избирателями и всем абхазским народом, свидетельствует о поддержке проводимого им курса строительства независимого суверенного государства.

Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Тадтаев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с избранием на пост Главы государства.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уверен, что Ваш авторитет и политический опыт позволят Вам плодотворно и успешно работать на столь высоком государственном посту. Доверие, оказанное Вам Вашими избирателями и всем абхазским народом, свидетельствует о поддержке проводимого Вами курса строительства независимого суверенного государства, в котором приоритетными являются дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, укрепление его позиций на международной арене, забота о людях, о повышении уровня жизни населения.

В Южной Осетии высоко ценят и дорожат дружбой с Абхазией и уверены, что наши отношения будут и впредь развиваться и укрепляться.

Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, здоровья и больших успехов в Вашей деятельности на благо братского народа Абхазии».

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