Алан Джуссоев: процент явки избирателей больше, чем в прошлый раз

В Абхазии проходят повторные выборы Президента.



Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Представители делегации наблюдателей на выборах Президента Абхазии из Южной Осетии рассказали о работе на избирательных участках.



Руководитель делегации Алан Джуссоев проинформировал: «Мы посетили в районе 6-7 участков. Это, Сухумская школа №6, Сухумская школа №1, Армянская школа, участок в Гулрыпшском районе и в Новом Афоне. В городе Новый Афон застали процедуру голосования одного из кандидатов в Президенты. Мы заходили на участки, интересовались, как проходит процедура голосования, как исполняются рекомендации ЦИК по безопасности».



При этом, как подчеркнул Джуссоев: «Все, что происходило, нас удовлетворило. Настроение бодрое, было очень много молодёжи, люди активно голосовали, когда мы посещали участки. Процент явки избирателей больше, чем в прошлый раз».

