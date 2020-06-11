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Акция «Свеча памяти» пройдет у памятника Неизвестному солдату в Сухуме
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12:54, 17 Июня 2020
Мероприятие состоится 21 июня в 21:00.
Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Государственный Музей Боевой Славы им. В. Ардзинба совместно с Представительством Россотрудничества в Республике Абхазия присоединились к проекту «Международная команда волонтёров 75-летия Победы».
21 июня в 21:00 на сухумской набережной, у памятника Неизвестному солдату, пройдёт акция «Свеча памяти», посвящённая трагическим событиям, связанным с началом Великой Отечественной войны.
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