15:10, 28 Ноября 2019 80
14:36, 28 Ноября 2019 117
13:54, 28 Ноября 2019 84
12:10, 28 Ноября 2019 175
10:57, 28 Ноября 2019 169
19:31, 27 Ноября 2019 605
18:19, 27 Ноября 2019 277
16:29, 27 Ноября 2019 439
15:01, 27 Ноября 2019 297
14:54, 27 Ноября 2019 453
11:20, 27 Ноября 2019 368
11:00, 27 Ноября 2019 282
20:33, 26 Ноября 2019 296
14:39, 26 Ноября 2019 324
09:25, 26 Ноября 2019 393
08:27, 26 Ноября 2019 458
19:29, 25 Ноября 2019 573
16:36, 25 Ноября 2019 804
16:08, 25 Ноября 2019 365
15:12, 25 Ноября 2019 363
13:52, 25 Ноября 2019 714
12:56, 25 Ноября 2019 478
11:41, 25 Ноября 2019 951
12:32, 24 Ноября 2019 456
Популярное
23.11.2019 1601
23.11.2019 1069
25.11.2019 951
22.11.2019 856
22.11.2019 805
22.11.2019 772
Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет в Сухуме
61
13:54, 28 Ноября 2019
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. 1 декабря Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии совместно с Республиканским кожно-венерологическим диспансером и Центром СПИД проводят акцию, посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом.
1 декабря любой желающий сможет пройти обследование на ВИЧ, гепатиты В, С и венерические заболевания в мобильной лаборатории.
Лаборатория будет работать с 10:00 до 16:00 на площади им. Сергея Багапш (район Морпорта).
Обследования проводятся бесплатно и конфиденциально.
Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. 1 декабря Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии совместно с Республиканским кожно-венерологическим диспансером и Центром СПИД проводят акцию, посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом.
1 декабря любой желающий сможет пройти обследование на ВИЧ, гепатиты В, С и венерические заболевания в мобильной лаборатории.
Лаборатория будет работать с 10:00 до 16:00 на площади им. Сергея Багапш (район Морпорта).
Обследования проводятся бесплатно и конфиденциально.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.