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Главная / Новости / Русская версия / Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет в Сухуме

Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет в Сухуме

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13:54, 28 Ноября 2019
Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет в Сухуме
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. 1 декабря Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии совместно с Республиканским кожно-венерологическим диспансером и Центром СПИД проводят акцию, посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом.

1 декабря любой желающий сможет пройти обследование на ВИЧ, гепатиты В, С и венерические заболевания в мобильной лаборатории.

Лаборатория будет работать с 10:00 до 16:00 на площади им. Сергея Багапш (район Морпорта).

Обследования проводятся бесплатно и конфиденциально.

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