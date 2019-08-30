«Академия танца Бориса Эйфмана» набирает учащихся

Предварительный профессиональный просмотр кандидатов на обучение в Академии пройдёт 14 сентября в Сухуме.



Сухум. 4 сентября. Апсныпресс. 14 сентября планируется проведение предварительного профессионального просмотра талантливых детей представителем отборочной комиссии «Академии танца Бориса Эйфмана» в Абхазии. К просмотру приглашаются дети (мальчики и девочки) 6–12 лет. Отобранные кандидаты будут направлены на вступительные экзамены или бесплатную стажировку в Академию танца, в Санкт-Петербург.



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» создана Правительством Санкт-Петербурга по инициативе выдающегося деятеля культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Перед Академией танца стоит задача создания инновационной системы подготовки и воспитания артистов балета XXI века. В академии учащиеся получают профессиональную подготовку, аналогов которой не существует и которая в дальнейшем позволит им работать на сценах лучших театров мира. Из 305 учащихся в Санкт-Петербургской «Академии танца Бориса Эйфмана» 190 человек приехали из самых разных регионов России – от Приморского края до Калининграда, 6 человек – из стран ближнего зарубежья. Обучение и проживание всех воспитанников бесплатное.



Просмотр пройдёт 14 сентября, в 11:00, по адресу: Сухум, ул. Лакоба, 59, Центр Раннего развития «Wonder Kid» и Филиал международной сети школ «Русский балет».



