APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:11, 4 Сентября 2019 45
12:29, 4 Сентября 2019 158
11:21, 4 Сентября 2019 160
15:25, 3 Сентября 2019 526
15:00, 3 Сентября 2019 252
14:34, 3 Сентября 2019 690
13:17, 3 Сентября 2019 460
11:14, 3 Сентября 2019 453
16:40, 2 Сентября 2019 335
16:24, 2 Сентября 2019 975
16:12, 2 Сентября 2019 289
15:54, 2 Сентября 2019 276
15:27, 2 Сентября 2019 348
13:36, 2 Сентября 2019 582
12:02, 2 Сентября 2019 513
11:43, 2 Сентября 2019 541
10:30, 2 Сентября 2019 285
10:00, 2 Сентября 2019 356
08:50, 2 Сентября 2019 305
20:16, 1 Сентября 2019 668
15:13, 30 Августа 2019 812
15:01, 30 Августа 2019 547
14:46, 30 Августа 2019 658
14:33, 30 Августа 2019 756
14:02, 30 Августа 2019 515

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / «Академия танца Бориса Эйфмана» набирает учащихся

«Академия танца Бориса Эйфмана» набирает учащихся

16:11, 4 Сентября 2019
«Академия танца Бориса Эйфмана» набирает учащихся
Предварительный профессиональный просмотр кандидатов на обучение в Академии пройдёт 14 сентября в Сухуме.

Сухум. 4 сентября. Апсныпресс. 14 сентября планируется проведение предварительного профессионального просмотра талантливых детей представителем отборочной комиссии «Академии танца Бориса Эйфмана» в Абхазии. К просмотру приглашаются дети (мальчики и девочки) 6–12 лет. Отобранные кандидаты будут направлены на вступительные экзамены или бесплатную стажировку в Академию танца, в Санкт-Петербург.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» создана Правительством Санкт-Петербурга по инициативе выдающегося деятеля культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Перед Академией танца стоит задача создания инновационной системы подготовки и воспитания артистов балета XXI века. В академии учащиеся получают профессиональную подготовку, аналогов которой не существует и которая в дальнейшем позволит им работать на сценах лучших театров мира. Из 305 учащихся в Санкт-Петербургской «Академии танца Бориса Эйфмана» 190 человек приехали из самых разных регионов России – от Приморского края до Калининграда, 6 человек – из стран ближнего зарубежья. Обучение и проживание всех воспитанников бесплатное.

Просмотр пройдёт 14 сентября, в 11:00, по адресу: Сухум, ул. Лакоба, 59, Центр Раннего развития «Wonder Kid» и Филиал международной сети школ «Русский балет».


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика