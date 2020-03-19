12:16, 26 Марта 2020 82
12:11, 26 Марта 2020 183
11:56, 26 Марта 2020 106
18:45, 25 Марта 2020 719
17:48, 25 Марта 2020 902
16:19, 25 Марта 2020 1074
15:30, 25 Марта 2020 604
15:28, 25 Марта 2020 652
13:06, 25 Марта 2020 685
13:02, 25 Марта 2020 616
19:54, 24 Марта 2020 1825
19:27, 24 Марта 2020 1848
16:17, 24 Марта 2020 1313
15:57, 24 Марта 2020 788
13:09, 24 Марта 2020 1139
12:19, 24 Марта 2020 1044
12:11, 24 Марта 2020 1369
11:56, 24 Марта 2020 980
23:00, 23 Марта 2020 813
20:15, 23 Марта 2020 757
17:53, 23 Марта 2020 974
15:21, 23 Марта 2020 1227
14:50, 23 Марта 2020 908
14:24, 23 Марта 2020 976
12:39, 23 Марта 2020 973
Популярное
19.03.2020 2372
19.03.2020 2124
20.03.2020 2049
19.03.2020 1903
24.03.2020 1848
24.03.2020 1825
22.03.2020 1693
22.03.2020 1664
22.03.2020 1597
Аида Чачхалия освобождена от должности главы Администрации Ткуарчалского
99
11:56, 26 Марта 2020
Временное исполнение обязанностей главы Администрации Ткуарчалского района возложено на Виталия Квициния.
Сухум. 26 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о главе Администрации Ткуарчалского района.
В тексте Указа говорится:
«Освободить Чачхалия Аиду Сергеевну от должности главы Администрации Ткуарчалского района согласно поданному заявлению.
Временное исполнение обязанностей главы Администрации Ткуарчалского района возложить на заместителя главы Администрации Ткуарчалского района Виталия Квициния».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.