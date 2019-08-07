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АГТРК призывает всех кандидатов в президенты и вице-президенты следовать установленному формату и использовать преимущественно государственный язык

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12:11, 12 Августа 2019
АГТРК призывает всех кандидатов в президенты и вице-президенты следовать установленному формату и использовать преимущественно государственный язык
Заявление Абхазской государственной телерадиокомпании.

Сухум. 12 августа. Апсныпресс. В заявлении АГТРК говорится:

«В соответствии с Конституционным Законом Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» государственные СМИ предоставляют кандидатам в Президенты бесплатное эфирное время на равных условиях.

По сложившейся практике, бесплатные форматы вещания на Абхазском государственном телеканале и их продолжительность определяет Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия. Также, в соответствии с вышеупомянутым Законом, ЦИК проводит жеребьевку для определения дат и порядка предоставления телеэфиров кандидатам в президенты.

Так, 29 июля 2019 года в ЦИК прошла жеребьевка, а несколькими днями ранее определены бесплатные форматы, а также было определено, что «основным языком ведения бесплатных эфиров с кандидатами является абхазский, с возможностью применения и русского языка».

Вместе с тем, некоторые кандидаты в президенты во время прямых эфиров использовали в основном русский язык, тем самым нарушив правила, установленные ЦИК. Стоит также отметить, что в своей деятельности, Абхазская государственная телерадиокомпания руководствуется Законом Республики Абхазия «О государственном языке Республики Абхазия», в статье 16 которого сказано: «Телерадиокомпании, независимо от форм собственности, не менее 2/3 своих передач ведут на государственном языке Республики Абхазия».

Вынуждены констатировать неуважение некоторых кандидатов в президенты не только к общим правилам и требованиям, установленным ЦИК, но и факт грубого неуважения кандидатов к журналистам, которые продолжая вести эфир на абхазском языке, не могут добиться от кандидатов соблюдения формата интервью.

Как следствие, подобное отхождение от установленного формата эфира, становится допустимым и для следующих кандидатов, создавая неблагоприятный и недопустимый прецедент.

В этой связи, считаем необходимым обратить внимание Центральной избирательной комиссии к данным фактам и применить соответствующие меры реагирования. Также хотим обратить на это внимание и общественности, поскольку подобные расхождения в форматах интервью с кандидатами – создают ложное, а порой дискредитирующее мнение о предвзятости АГТРК к отдельным кандидатам.

Кроме того, с 12 августа 2019 года в соответствии с жеребьевкой ЦИК, начинаются бесплатные эфиры с кандидатами в вице-президенты. Призываем всех кандидатов следовать установленному формату и использовать преимущественно государственный язык, которым является абхазский. Надеемся на ваше понимание и рассчитываем на проявление уважения к журналистам, которые готовятся к эфиру на абхазском языке».

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