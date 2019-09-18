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Продолжается очередное заседание Верховного суда РА по иску Алхаса Квициниа

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13:01, 20 Сентября 2019
Продолжается очередное заседание Верховного суда РА по иску Алхаса Квициниа
Адвокат ответчика – ЦИК РА отозвала ходатайство о вызове в Суд эксперта.

Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Верховном суде Республики Абхазия продолжается очередное заседание по административному исковому заявлению кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Адвокат ответчика – ЦИК РА Тея Чагунава заявила об отказе от ходатайства о привлечении к процессу в качестве специалиста в области избирательного права эксперта из России Дениса Дворникова: «Уважаемый Суд, дело в том, что наш специалист не в полной мере подготовил Заключение, и мы, чтобы не затягивать процесс, отказываемся от нашего ходатайства и просим вас продолжить рассмотрение дела по существу».

Далее, процесс перешел в стадию исследования доказательств.

После перерыва в Верховном суде начнутся прения сторон.

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