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Продолжается очередное заседание Верховного суда РА по иску Алхаса Квициниа
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13:01, 20 Сентября 2019
Адвокат ответчика – ЦИК РА отозвала ходатайство о вызове в Суд эксперта.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Верховном суде Республики Абхазия продолжается очередное заседание по административному исковому заявлению кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
Адвокат ответчика – ЦИК РА Тея Чагунава заявила об отказе от ходатайства о привлечении к процессу в качестве специалиста в области избирательного права эксперта из России Дениса Дворникова: «Уважаемый Суд, дело в том, что наш специалист не в полной мере подготовил Заключение, и мы, чтобы не затягивать процесс, отказываемся от нашего ходатайства и просим вас продолжить рассмотрение дела по существу».
Далее, процесс перешел в стадию исследования доказательств.
После перерыва в Верховном суде начнутся прения сторон.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Верховном суде Республики Абхазия продолжается очередное заседание по административному исковому заявлению кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
Адвокат ответчика – ЦИК РА Тея Чагунава заявила об отказе от ходатайства о привлечении к процессу в качестве специалиста в области избирательного права эксперта из России Дениса Дворникова: «Уважаемый Суд, дело в том, что наш специалист не в полной мере подготовил Заключение, и мы, чтобы не затягивать процесс, отказываемся от нашего ходатайства и просим вас продолжить рассмотрение дела по существу».
Далее, процесс перешел в стадию исследования доказательств.
После перерыва в Верховном суде начнутся прения сторон.
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