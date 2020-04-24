APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:46, 30 Апреля 2020 171
13:41, 30 Апреля 2020 196
13:15, 30 Апреля 2020 232
19:35, 29 Апреля 2020 350
19:27, 29 Апреля 2020 557
19:17, 29 Апреля 2020 395
19:13, 29 Апреля 2020 735
19:10, 29 Апреля 2020 620
17:08, 29 Апреля 2020 872
13:55, 29 Апреля 2020 530
13:41, 29 Апреля 2020 744
13:17, 29 Апреля 2020 384
13:06, 29 Апреля 2020 568
12:40, 29 Апреля 2020 1382
11:46, 29 Апреля 2020 328
19:33, 28 Апреля 2020 1298
19:30, 28 Апреля 2020 1203
18:43, 28 Апреля 2020 493
17:12, 28 Апреля 2020 608
14:07, 28 Апреля 2020 1405
13:42, 28 Апреля 2020 546
09:00, 28 Апреля 2020 940
18:37, 27 Апреля 2020 948
17:34, 27 Апреля 2020 820
14:15, 27 Апреля 2020 624

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Администрация Сухума освобождает ряд субъектов предпринимательства от арендной платы на определенный срок

Администрация Сухума освобождает ряд субъектов предпринимательства от арендной платы на определенный срок

46
13:46, 30 Апреля 2020
Администрация Сухума освобождает ряд субъектов предпринимательства от арендной платы на определенный срок
Соответствующее Распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия. 

Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия подписал Распоряжение «Об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер». Об этом сообщается на официальном сайте газеты «Акуа-Сухум».

В документе предписывается:

«1. Освободить субъекты предпринимательства, арендующие у Администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, от арендной платы на период с 18.03.2020 г. по 1.05.2020 г.

2. Освободить субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, СПА-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие у Администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, от арендной платы на период с 18.03.2020 г. по 15.05.2020 г.

3. Отсрочить оплату за приватизированные объекты муниципального имущества, согласно распоряжения администрации г. Сухум №580 от 2.10.2019 г. до 1.07.2020 г. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий освободить арендаторов имущества от арендной платы на период действия ограничительных мер. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы Администрации г. Сухум Романа Шоуа».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика