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Администрация Сухума освобождает ряд субъектов предпринимательства от арендной платы на определенный срок
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13:46, 30 Апреля 2020
Соответствующее Распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия подписал Распоряжение «Об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер». Об этом сообщается на официальном сайте газеты «Акуа-Сухум».
В документе предписывается:
«1. Освободить субъекты предпринимательства, арендующие у Администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, от арендной платы на период с 18.03.2020 г. по 1.05.2020 г.
2. Освободить субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, СПА-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие у Администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, от арендной платы на период с 18.03.2020 г. по 15.05.2020 г.
3. Отсрочить оплату за приватизированные объекты муниципального имущества, согласно распоряжения администрации г. Сухум №580 от 2.10.2019 г. до 1.07.2020 г.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий освободить арендаторов имущества от арендной платы на период действия ограничительных мер.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы Администрации г. Сухум Романа Шоуа».
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия подписал Распоряжение «Об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер». Об этом сообщается на официальном сайте газеты «Акуа-Сухум».
В документе предписывается:
«1. Освободить субъекты предпринимательства, арендующие у Администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, от арендной платы на период с 18.03.2020 г. по 1.05.2020 г.
2. Освободить субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, СПА-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие у Администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, от арендной платы на период с 18.03.2020 г. по 15.05.2020 г.
3. Отсрочить оплату за приватизированные объекты муниципального имущества, согласно распоряжения администрации г. Сухум №580 от 2.10.2019 г. до 1.07.2020 г.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий освободить арендаторов имущества от арендной платы на период действия ограничительных мер.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы Администрации г. Сухум Романа Шоуа».
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