Адгур Какоба: со второго июня у выпускных классов появится возможность для учебы сроком на две недели

В Кабинете Министров РА прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.



Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. По итогам заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и.о. министра просвещения и языковой политики Адгур Какоба рассказал о принятых решениях.

Какоба напомнил: «По последнему Распоряжению Президента Республики Абхазия от 14 мая были введены ограничения для дошкольных и средних школьных учреждений, среднеспециальных и высших учебных заведений. Было принято решение оставить ограничения до 15 июня 2020 года. При этом разрешено проводить выпускные экзамены, как для школьников, так и для студентов среднеспециальных и высших заведений».



По информации министра, дата экзаменов будет определена дополнительно и объявлена в специальном Распоряжении. «Со 2 июня Минпросвещения планирует для выпускных классов открыть возможность для учебы сроком на две недели», - сказал Какоба.





