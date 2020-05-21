13:49, 28 Мая 2020 1
13:04, 28 Мая 2020 73
12:48, 28 Мая 2020 77
11:26, 28 Мая 2020 171
21:28, 27 Мая 2020 443
18:35, 27 Мая 2020 579
17:04, 27 Мая 2020 588
16:27, 27 Мая 2020 811
15:12, 27 Мая 2020 341
14:57, 27 Мая 2020 404
11:59, 27 Мая 2020 609
10:53, 27 Мая 2020 439
17:08, 26 Мая 2020 646
16:32, 26 Мая 2020 777
13:54, 26 Мая 2020 693
13:47, 26 Мая 2020 1141
12:37, 26 Мая 2020 464
12:17, 24 Мая 2020 700
20:15, 23 Мая 2020 1032
23:08, 22 Мая 2020 1112
18:39, 22 Мая 2020 1067
17:00, 22 Мая 2020 1051
15:16, 22 Мая 2020 914
15:13, 22 Мая 2020 1148
15:09, 22 Мая 2020 775
Популярное
21.05.2020 1567
21.05.2020 1414
22.05.2020 1282
22.05.2020 1150
26.05.2020 1144
22.05.2020 1114
22.05.2020 1070
Адгур Какоба: со второго июня у выпускных классов появится возможность для учебы сроком на две недели
1
13:49, 28 Мая 2020
В Кабинете Министров РА прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. По итогам заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и.о. министра просвещения и языковой политики Адгур Какоба рассказал о принятых решениях.
Какоба напомнил: «По последнему Распоряжению Президента Республики Абхазия от 14 мая были введены ограничения для дошкольных и средних школьных учреждений, среднеспециальных и высших учебных заведений. Было принято решение оставить ограничения до 15 июня 2020 года. При этом разрешено проводить выпускные экзамены, как для школьников, так и для студентов среднеспециальных и высших заведений».
По информации министра, дата экзаменов будет определена дополнительно и объявлена в специальном Распоряжении. «Со 2 июня Минпросвещения планирует для выпускных классов открыть возможность для учебы сроком на две недели», - сказал Какоба.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. По итогам заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и.о. министра просвещения и языковой политики Адгур Какоба рассказал о принятых решениях.
Какоба напомнил: «По последнему Распоряжению Президента Республики Абхазия от 14 мая были введены ограничения для дошкольных и средних школьных учреждений, среднеспециальных и высших учебных заведений. Было принято решение оставить ограничения до 15 июня 2020 года. При этом разрешено проводить выпускные экзамены, как для школьников, так и для студентов среднеспециальных и высших заведений».
По информации министра, дата экзаменов будет определена дополнительно и объявлена в специальном Распоряжении. «Со 2 июня Минпросвещения планирует для выпускных классов открыть возможность для учебы сроком на две недели», - сказал Какоба.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.