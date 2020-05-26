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Адгур Какоба поздравил детей Абхазии с Днём защиты детей

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12:42, 1 Июня 2020
Адгур Какоба поздравил детей Абхазии с Днём защиты детей
«Желаю всем детям расти здоровыми, любознательными, веселых и незабываемых каникул, а тем, кто готовится к экзаменам – удачи и успехов!»,- отметил Какоба

Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Исполняющий обязанности министра просвещения и языковой политики Адгур Какоба поздравил детей Абхазии с Международным днём защиты детей. 

«Дети – это наше будущее, опора в жизни, поэтому мы обязаны приложить максимальные усилия, чтобы защитить их от всех бед и невзгод в жизни! 

Желаю всем детям расти здоровыми, любознательными, веселых и незабываемых каникул, а тем, кто готовится к экзаменам – удачи и успехов!

Отдельные слова благодарности хочу выразить родителям за заботу и опеку над подрастающим поколением. Этот день – напоминание о вашем святом долге: беззаветной любви к детям. Пусть небо над их головой всегда будет мирным, а каждый новый день — познавательным и интересным! 

Поздравляю с праздником всех учителей, которые посвятили жизнь образованию и воспитанию детей! Вы как вторые родители: также сопереживаете им, радуетесь их победам, заботитесь о них. Уважения и почета среди воспитанников и коллег, а также успехов в работе! 

С праздником! С Днём защиты детей!»,- отмечается в поздравлении.


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