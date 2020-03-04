Адгур Ардзинба встретился с Асланом Бжания

Кандидат в Президенты Абхазии посетил Краснодарскую краевую клиническую больницу №1.

Сухум. 5 марта. Апсныпресс. Кандидат в Президенты Абхазии Адгур Ардзинба посетил Краснодарскую краевую клиническую больницу №1, в которую госпитализирован кандидат в Президенты, депутат Парламента Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба.

Как говорится в сообщении, Адгур Ардзинба и Аслан Бжания обсудили сложившуюся общественно-политическую ситуацию в Абхазии.

(АП): 2 марта кандидат в Президенты, депутат Парламента Абхазии Аслан Бжания был госпитализирован в Сочи. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Аслан Бжания был введен в медикаментозную кому и в тот же день вертолетом санитарной авиации отправлен из Сочи в Краснодар. 3 марта он был выведен из комы, состояние здоровья его улучшилось.