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Адгур Ардзинба: в ближайшие дни мы получим необходимое количество электроэнергии
13:28, 31 Января 2020
Прошло очередное заседание Кабинета Министров РА.
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. Открывая заседание Кабинета Министров Абхазии, исполняющий обязанности Президента РА, премьер-министр Валерий Бганба проинформировал о двусторонних договоренностях по обеспечению страны электроэнергией.
При этом, Бганба напомнил, что вопрос о перетоке электрической энергии в зимний период был предварительно решен в декабре на заседании Межправкомиссии.
О конкретных договоренностях сообщил и.о. вице-премьера, министр экономики Адгур Ардзинба: «Действительно, ситуация крайне тяжелая, это известный факт. Наши внутриполитические процессы, а затем и перестановки в Кабинете Министров РФ отодвинули решение этих вопросов. Мы связывались с министром энергетики РФ, а также сегодня утром с профильными департаментами Министерства. Сейчас в Правительстве РФ обсуждается этот вопрос, докладные материалы по исследованиям, которые были проведены на плотине ИнгурГЭС российскими специалистами, уже представлены. Рассчитываем, что буквально сегодня будет дано окончательное поручение и в ближайшие дни мы получим необходимое количество электроэнергии, чтобы покрыть дефицит на этот период времени».
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. Открывая заседание Кабинета Министров Абхазии, исполняющий обязанности Президента РА, премьер-министр Валерий Бганба проинформировал о двусторонних договоренностях по обеспечению страны электроэнергией.
При этом, Бганба напомнил, что вопрос о перетоке электрической энергии в зимний период был предварительно решен в декабре на заседании Межправкомиссии.
О конкретных договоренностях сообщил и.о. вице-премьера, министр экономики Адгур Ардзинба: «Действительно, ситуация крайне тяжелая, это известный факт. Наши внутриполитические процессы, а затем и перестановки в Кабинете Министров РФ отодвинули решение этих вопросов. Мы связывались с министром энергетики РФ, а также сегодня утром с профильными департаментами Министерства. Сейчас в Правительстве РФ обсуждается этот вопрос, докладные материалы по исследованиям, которые были проведены на плотине ИнгурГЭС российскими специалистами, уже представлены. Рассчитываем, что буквально сегодня будет дано окончательное поручение и в ближайшие дни мы получим необходимое количество электроэнергии, чтобы покрыть дефицит на этот период времени».
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