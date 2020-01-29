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Адгур Ардзинба: сегодня, в два часа ночи, начались поставки электроэнергии из России в Абхазию
11:39, 1 Февраля 2020
Переток электроэнергии будет осуществляться до тех пор, пока Ингур ГЭС не перейдет на нормальный режим работы.
Сухум. 1 февраля. Апсныпресс. Сегодня в целях ликвидации временного энергодефицита начались поставки электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики РА.
Исполняющий обязанности вице-премьера, министра экономики РА Адгур Ардзинба отметил, что для преодоления острой фазы энергокризиса необходимо было за короткий срок найти взаимопонимание с новым руководством Правительства России.
«Есть уже наработанные связи, которые позволили дистанционно оперативно снять все организационные и иные вопросы. В ходе достигнутых договоренностей сегодня, в два часа ночи, начались поставки электроэнергии из России в Абхазию. Переток будет осуществляться до тех пор, пока Ингур ГЭС не перейдет на нормальный режим работы», – сказал Адгур Ардзинба.
Сухум. 1 февраля. Апсныпресс. Сегодня в целях ликвидации временного энергодефицита начались поставки электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики РА.
Исполняющий обязанности вице-премьера, министра экономики РА Адгур Ардзинба отметил, что для преодоления острой фазы энергокризиса необходимо было за короткий срок найти взаимопонимание с новым руководством Правительства России.
«Есть уже наработанные связи, которые позволили дистанционно оперативно снять все организационные и иные вопросы. В ходе достигнутых договоренностей сегодня, в два часа ночи, начались поставки электроэнергии из России в Абхазию. Переток будет осуществляться до тех пор, пока Ингур ГЭС не перейдет на нормальный режим работы», – сказал Адгур Ардзинба.
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