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ПП «Апсны» поддержала Адгура Ардзинба на предстоящих президентских выборах
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11:13, 29 Февраля 2020
Кандидат в Президенты провел встречу с политсоветом ПП «Апсны» и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии.
Сухум. 29 февраля. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. Кандидат в Президенты Абхазии Адгур Ардзинба встретился с политсоветом Политической партии «Апсны» и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии.
Открывая встречу, Ардзинба высказал свою позицию по поводу ситуации в стране и перспектив развития государства:
«Есть ряд проблем, которые ограничивают наше развитие. При этом, Абхазия достаточно богатая страна – это очевидные вещи. Туризм, сельское хозяйство – базовые отрасли, на основе которых в советское время развивалась Абхазия. Безусловно, присутствовали и промышленность, образование, здравоохранение – все основные направления жизнедеятельности любого государства. Но с тех пор прошло 27 лет новейшей истории, можно подводить черту, давать оценку всем нам. Тот результат, который сегодня есть, он устраивает нас или нет? Наверное, не устраивает.
Давайте вместе ответим на вопрос, что конкретно нас не устраивает? И самый главный вопрос, почему так произошло? Каждый может для себя по-разному объяснить ситуацию. Но я хочу сказать о своей точке зрения.
Если вы обратили внимание, мы, как команда, зарегистрировали свою инициативную группу самыми последними. Это связано именно с тем, что прежде чем пойти на такой серьезный шаг, мы советовались со всеми, общались, думали. И в результате ещё раз убедились: главное ограничение, преграда, которая не даёт нам двигаться вперёд – раскол общества. И это не просто слова, которые звучат в выступлениях политиков, а конкретные судьбы людей. Что люди не поделили, никто объяснить не может. Но, если во главе государства стоят люди, которые не разделяют свой народ, которые дают правильные посылы обществу, вот такой стиль поведения уходит.
Я начал свою трудовую деятельность, не выбирая президента или премьер-министра – закончил образование, защитил диссертацию, стал кандидатом наук. С 2011 года по сегодняшний день работаю на страну, на государство, все эти годы, занимая разные посты. Считаю, что человек должен пройти все этапы карьерного развития. Таким путем я и двигался. Был период, когда я работал при Анквабе, потом пришёл Рауль Хаджимба…
Сегодня потенциал нашего многонационального народа надо собрать в единый кулак, и только тогда у нас будет маленький шанс вписаться в современную действительность. Стать равноправным участником мировой политики. Когда Абхазия станет богатой, самодостаточной страной, с развитой культурой, тогда нас признают в мире. Но, чтобы это реализовать, нужно построить современное общество, которое пропитано древней культурой. А как это сделать, если мы, не переставая, занимаемся борьбой за президентское кресло? Я сейчас езжу по деревням… И вот, в селе выступает директор школы – молодая девушка, патриот своего дела, а в зале окна пропускают воздух, холодно… Как там учатся дети? Мы настолько заигрались в политику, что отошли от реальных проблем, никому нет дела, что происходит на местах.
Наша команда ни с кем никаких коалиций не заключала. Мы встречались и с Асланом Бжания, и Леонидом Дзапшба, считаю, что это нормально. Но победить любой ценой, мы не хотим, уже это проходили. В 2014 году собрали Координационный совет, а сегодня половина Совета находится в оппозиции. Ветеранская организация «Аруаа» проводила съезд, и выразила мне поддержку. Но взамен они не требовали назначить этого или того, не говорили – будешь с нами советоваться. Вот за какую поддержку я благодарен!»
По итогам встречи, представители партии «Апсны» и ветераны войны приняли решение поддержать на выборах кандидата в Президенты Адгура Ардзинба.
Позицию ПП «Апсны» выразил председатель Виталий Габния: «В обществе есть запрос на «новые лица», все устали от бесконечных выборных процессов. Полагаю, что та универсальная сила, которая сегодня формируется без признаков реваншизма, получит поддержку страны. Мы сегодня скажем – наши симпатии на стороне Адгура Ардзинба. Удачи Вам, можете на нас рассчитывать!»
Сухум. 29 февраля. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. Кандидат в Президенты Абхазии Адгур Ардзинба встретился с политсоветом Политической партии «Апсны» и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии.
Открывая встречу, Ардзинба высказал свою позицию по поводу ситуации в стране и перспектив развития государства:
«Есть ряд проблем, которые ограничивают наше развитие. При этом, Абхазия достаточно богатая страна – это очевидные вещи. Туризм, сельское хозяйство – базовые отрасли, на основе которых в советское время развивалась Абхазия. Безусловно, присутствовали и промышленность, образование, здравоохранение – все основные направления жизнедеятельности любого государства. Но с тех пор прошло 27 лет новейшей истории, можно подводить черту, давать оценку всем нам. Тот результат, который сегодня есть, он устраивает нас или нет? Наверное, не устраивает.
Давайте вместе ответим на вопрос, что конкретно нас не устраивает? И самый главный вопрос, почему так произошло? Каждый может для себя по-разному объяснить ситуацию. Но я хочу сказать о своей точке зрения.
Если вы обратили внимание, мы, как команда, зарегистрировали свою инициативную группу самыми последними. Это связано именно с тем, что прежде чем пойти на такой серьезный шаг, мы советовались со всеми, общались, думали. И в результате ещё раз убедились: главное ограничение, преграда, которая не даёт нам двигаться вперёд – раскол общества. И это не просто слова, которые звучат в выступлениях политиков, а конкретные судьбы людей. Что люди не поделили, никто объяснить не может. Но, если во главе государства стоят люди, которые не разделяют свой народ, которые дают правильные посылы обществу, вот такой стиль поведения уходит.
Я начал свою трудовую деятельность, не выбирая президента или премьер-министра – закончил образование, защитил диссертацию, стал кандидатом наук. С 2011 года по сегодняшний день работаю на страну, на государство, все эти годы, занимая разные посты. Считаю, что человек должен пройти все этапы карьерного развития. Таким путем я и двигался. Был период, когда я работал при Анквабе, потом пришёл Рауль Хаджимба…
Сегодня потенциал нашего многонационального народа надо собрать в единый кулак, и только тогда у нас будет маленький шанс вписаться в современную действительность. Стать равноправным участником мировой политики. Когда Абхазия станет богатой, самодостаточной страной, с развитой культурой, тогда нас признают в мире. Но, чтобы это реализовать, нужно построить современное общество, которое пропитано древней культурой. А как это сделать, если мы, не переставая, занимаемся борьбой за президентское кресло? Я сейчас езжу по деревням… И вот, в селе выступает директор школы – молодая девушка, патриот своего дела, а в зале окна пропускают воздух, холодно… Как там учатся дети? Мы настолько заигрались в политику, что отошли от реальных проблем, никому нет дела, что происходит на местах.
Наша команда ни с кем никаких коалиций не заключала. Мы встречались и с Асланом Бжания, и Леонидом Дзапшба, считаю, что это нормально. Но победить любой ценой, мы не хотим, уже это проходили. В 2014 году собрали Координационный совет, а сегодня половина Совета находится в оппозиции. Ветеранская организация «Аруаа» проводила съезд, и выразила мне поддержку. Но взамен они не требовали назначить этого или того, не говорили – будешь с нами советоваться. Вот за какую поддержку я благодарен!»
По итогам встречи, представители партии «Апсны» и ветераны войны приняли решение поддержать на выборах кандидата в Президенты Адгура Ардзинба.
Позицию ПП «Апсны» выразил председатель Виталий Габния: «В обществе есть запрос на «новые лица», все устали от бесконечных выборных процессов. Полагаю, что та универсальная сила, которая сегодня формируется без признаков реваншизма, получит поддержку страны. Мы сегодня скажем – наши симпатии на стороне Адгура Ардзинба. Удачи Вам, можете на нас рассчитывать!»
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