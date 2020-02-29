Адгур Ардзинба: решение мы будем принимать исключительно после того, как Аслан Бжания выскажет собственную позицию

Кандидат в Президенты РА Адгур Ардзинба прокомментировал встречу с и.о. Президента.



Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Кандидат в Президенты РА Адгур Ардзинба прокомментировал встречу с исполняющим обязанности Президента РА, премьер-министром Валерием Бганба, кандидатом в Президенты РА Леонидом Дзапшба и кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба, а также высказал позицию по ряду предложений оппозиции.



«Было донесено до нас мнение штаба Аслана Бжания, что нужно рассмотреть вопрос о возможности переноса и назначения перевыборов.



Второй вопрос – требование отправки в отпуск министра внутренних дел. Если есть вопросы к министру ВД, то МВД находится не здесь. Думаю, что Раули Смыр в состоянии ответить на любые вопросы.



По поводу вопроса переноса или назначения перевыборов… Считаю этот вопрос преждевременным для обсуждения. Бежать впереди поезда не нужно. Дай Бог здоровья Аслану Георгиевичу Бжания, мы все за него переживаем. Я, как никто другой, хочу, чтобы он встал в строй и принял участие в предвыборной кампании. Как говорят врачи, его состояние здоровья улучшается, есть хорошая динамика. Поэтому решение мы будем принимать исключительно после того, как Аслан Георгиевич выскажет собственную позицию, не представителей штаба или кого-то ещё, а сам Аслан Бжания. Если надо, я готов ехать в Краснодар и говорить. Учитывая ту динамику, которая есть, через день-два Аслан Георгиевич сам сможет донести свою позицию до сторонников, и тогда мы будем уже это обсуждать. Под давлением никакие решения приниматься не будут, никаких отставок не будет. Так мы выборы никогда не проведем.



Сегодня мы никого не собирали здесь специально. Собирать людей – не наша цель и задача. Но мы тоже можем собрать людей. Мы хотим оставаться в рамках правового поля и Закона, и призываем все политические силы взять ситуацию под контроль. Если вы не можете контролировать ситуацию сегодня, то вы не сможете контролировать ее ни завтра, ни послезавтра».



После этого выступления Адгур Ардзинба призвал сторонников разойтись: «Есть Закон, от того, что кто-то зашёл в здание, ничего не поменяется».

