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Адгур Ардзинба предложил использовать социальные сети для организации дебатов

20:18, 22 Февраля 2020
Адгур Ардзинба предложил использовать социальные сети для организации дебатов
Штаб кандидата в Президенты РА выступил с обращением.

Сухум. 22 февраля. Апсныпресс. Штаб кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба выступил с обращением к штабам кандидатов в Президенты Леонида Дзапшба и Аслана Бжания, в котором призвал использовать площадку социальных сетей для организации дебатов.

В обращении говорится:

«Уважаемые коллеги, в связи с тем, что выборы Президента Республики Абхазия являются досрочными, у наших избирателей остается не так много времени, чтобы лучше узнать предвыборные программы кандидатов и их взгляды по принципиальным для общества вопросам.

Наша команда призывает не ограничиваться проведением дебатов между кандидатами, как самой информативной и полезной для избирателей формы предвыборной агитации, исключительно с использованием эфирного времени на АГТРК. Мы предлагаем использовать площадки популярных в Абхазии социальных сетей (Facebook\Instagram) для организации серии дебатов между всеми кандидатами в Президенты РА в прямом эфире по важнейшим вопросам государственной и общественной повестки. Все организационные и технические вопросы готовы взять на себя.

Как уже отмечал в своем заявлении от 17.02.2020 наш кандидат Адгур Ардзинба: «…предстоящие выборы будут высококонкурентными, но именно благодаря конкуренции идей и программ, а не грязных технологий, политических дрязг и спекуляций». Мы считаем, у нас есть прекрасная возможность это доказать посредством налаживания уважительного, содержательного и откровенного диалога в прямом эфире. Давайте все вместе сделаем еще один шаг на пути преодоления общественного раскола и объединения народа».

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