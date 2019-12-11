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Адгур Ардзинба поздравил работников сферы экономики с Днем экономиста

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14:58, 12 Декабря 2019
Адгур Ардзинба поздравил работников сферы экономики с Днем экономиста
Адгур Ардзинба пожелал всем, кто работает в сфере развития экономического потенциала республики, крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

Сухум. 12 декабря. Апсныпресс.  Исполняющий обязанности министра экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба поздравил работников сферы экономики с Днем экономиста.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Экономика является основой развития государства и общества. Эта отрасль охватывает практически все сферы жизнедеятельности республики и влияет на уровень жизни населения. Экономическая деятельность призвана обеспечивать стабильность и развитие в стране, и поэтому требует высококвалифицированных профессионалов, обладающих чувством патриотизма и гражданской ответственностью.

Без специальных знаний и навыков выполнять поставленные историей перед Республикой Абхазия задачи невозможно. В век информации и инноваций лишь постоянное обучение, анализ трендов в мировой экономике и практическое применение современных решений позволят максимально использовать потенциал республики, а также повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Постепенное увеличение экономики позволит создать новые рабочие места и снизить уровень социальной напряженности, что повысит уверенность граждан Абхазии в завтрашнем дне.

С прошлого года мы официально отмечаем День абхазского экономиста. Праздничная дата приурочена ко дню создания Министерства экономики Республики Абхазия в соответствии с Законом «О структуре органов государственного управления Республики Абхазия», принятым Верховным советом Республики Абхазия 12 декабря 1993 года».

Адгур Ардзинба пожелал всем, кто работает в сфере развития экономического потенциала республики, крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

(АП): 12 декабря 2018 года Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об установлении профессионального праздника – Дня экономиста.


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