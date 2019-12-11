15:31, 12 Декабря 2019 57
15:28, 12 Декабря 2019 66
14:58, 12 Декабря 2019 92
14:00, 12 Декабря 2019 116
13:23, 12 Декабря 2019 197
13:09, 12 Декабря 2019 252
12:02, 12 Декабря 2019 231
11:17, 12 Декабря 2019 175
19:05, 11 Декабря 2019 409
16:36, 11 Декабря 2019 424
15:21, 11 Декабря 2019 341
12:28, 11 Декабря 2019 474
12:24, 11 Декабря 2019 287
12:16, 11 Декабря 2019 480
12:06, 11 Декабря 2019 362
11:26, 11 Декабря 2019 520
11:16, 11 Декабря 2019 365
11:10, 11 Декабря 2019 2000
16:36, 10 Декабря 2019 389
16:06, 10 Декабря 2019 393
15:20, 10 Декабря 2019 319
15:04, 10 Декабря 2019 306
13:12, 10 Декабря 2019 270
12:50, 10 Декабря 2019 371
12:32, 10 Декабря 2019 409
Популярное
11.12.2019 2000
05.12.2019 1514
05.12.2019 1174
09.12.2019 1152
05.12.2019 1124
Адгур Ардзинба поздравил работников сферы экономики с Днем экономиста
92
14:58, 12 Декабря 2019
Адгур Ардзинба пожелал всем, кто работает в сфере развития экономического потенциала республики, крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Исполняющий обязанности министра экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба поздравил работников сферы экономики с Днем экономиста.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Экономика является основой развития государства и общества. Эта отрасль охватывает практически все сферы жизнедеятельности республики и влияет на уровень жизни населения. Экономическая деятельность призвана обеспечивать стабильность и развитие в стране, и поэтому требует высококвалифицированных профессионалов, обладающих чувством патриотизма и гражданской ответственностью.
Без специальных знаний и навыков выполнять поставленные историей перед Республикой Абхазия задачи невозможно. В век информации и инноваций лишь постоянное обучение, анализ трендов в мировой экономике и практическое применение современных решений позволят максимально использовать потенциал республики, а также повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Постепенное увеличение экономики позволит создать новые рабочие места и снизить уровень социальной напряженности, что повысит уверенность граждан Абхазии в завтрашнем дне.
С прошлого года мы официально отмечаем День абхазского экономиста. Праздничная дата приурочена ко дню создания Министерства экономики Республики Абхазия в соответствии с Законом «О структуре органов государственного управления Республики Абхазия», принятым Верховным советом Республики Абхазия 12 декабря 1993 года».
Адгур Ардзинба пожелал всем, кто работает в сфере развития экономического потенциала республики, крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.
(АП): 12 декабря 2018 года Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об установлении профессионального праздника – Дня экономиста.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Исполняющий обязанности министра экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба поздравил работников сферы экономики с Днем экономиста.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Экономика является основой развития государства и общества. Эта отрасль охватывает практически все сферы жизнедеятельности республики и влияет на уровень жизни населения. Экономическая деятельность призвана обеспечивать стабильность и развитие в стране, и поэтому требует высококвалифицированных профессионалов, обладающих чувством патриотизма и гражданской ответственностью.
Без специальных знаний и навыков выполнять поставленные историей перед Республикой Абхазия задачи невозможно. В век информации и инноваций лишь постоянное обучение, анализ трендов в мировой экономике и практическое применение современных решений позволят максимально использовать потенциал республики, а также повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Постепенное увеличение экономики позволит создать новые рабочие места и снизить уровень социальной напряженности, что повысит уверенность граждан Абхазии в завтрашнем дне.
С прошлого года мы официально отмечаем День абхазского экономиста. Праздничная дата приурочена ко дню создания Министерства экономики Республики Абхазия в соответствии с Законом «О структуре органов государственного управления Республики Абхазия», принятым Верховным советом Республики Абхазия 12 декабря 1993 года».
Адгур Ардзинба пожелал всем, кто работает в сфере развития экономического потенциала республики, крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.
(АП): 12 декабря 2018 года Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об установлении профессионального праздника – Дня экономиста.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.