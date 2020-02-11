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Адгур Ардзинба поздравил кандидатов в президенты Леонида Дзапшба и Аслана Бжания с успешной регистрацией

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14:49, 17 Февраля 2020
Адгур Ардзинба поздравил кандидатов в президенты Леонида Дзапшба и Аслана Бжания с успешной регистрацией
Адгур Ардзинба желает обоим кандидатам удачи в предвыборной борьбе.

Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. Кандидат в Президенты Адгур Ардзинба поздравил кандидатов в президенты – Леонида Дзапшба и Аслана Бжания с успешной регистрацией и пожелал удачи в предвыборной борьбе.

В поздравлении говорится: 

«Мы надеемся, что предстоящие выборы будут высококонкурентными, но именно благодаря конкуренции идей и программ, а не грязных технологий, политических дрязг и спекуляций.

22 марта народ Абхазии решит, кому доверить судьбу страны на ближайшие 5 лет. Вне зависимости от исхода голосования, новому Президенту предстоит решить одну из главных задач в послевоенной истории нашей страны – объединить народ.

Только вместе мы сможем построить сильное и справедливое государство, только вместе – преодолеть трудности, только вместе – обеспечить достойную жизнь для наших детей и внуков.

Наша команда идет на эти выборы с верой в мудрость народа, с надеждой на новое поколение политиков и управленцев, свободных от идеологии раскола, противостояния и конфронтации, настроенных на развитие и созидание.

Мы призываем наших политических оппонентов приложить все усилия, чтобы выборы 2020 года прошли в атмосфере взаимного уважения с тем, чтобы не допустить углубление общественного раскола и, независимо от итогов, обеспечить победу для многонационального народа Абхазии, для абхазской государственности и для будущих поколений».


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