Адгур Ардзинба желает обоим кандидатам удачи в предвыборной борьбе.



Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. Кандидат в Президенты Адгур Ардзинба поздравил кандидатов в президенты – Леонида Дзапшба и Аслана Бжания с успешной регистрацией и пожелал удачи в предвыборной борьбе.



В поздравлении говорится:



«Мы надеемся, что предстоящие выборы будут высококонкурентными, но именно благодаря конкуренции идей и программ, а не грязных технологий, политических дрязг и спекуляций.



22 марта народ Абхазии решит, кому доверить судьбу страны на ближайшие 5 лет. Вне зависимости от исхода голосования, новому Президенту предстоит решить одну из главных задач в послевоенной истории нашей страны – объединить народ.



Только вместе мы сможем построить сильное и справедливое государство, только вместе – преодолеть трудности, только вместе – обеспечить достойную жизнь для наших детей и внуков.



Наша команда идет на эти выборы с верой в мудрость народа, с надеждой на новое поколение политиков и управленцев, свободных от идеологии раскола, противостояния и конфронтации, настроенных на развитие и созидание.



Мы призываем наших политических оппонентов приложить все усилия, чтобы выборы 2020 года прошли в атмосфере взаимного уважения с тем, чтобы не допустить углубление общественного раскола и, независимо от итогов, обеспечить победу для многонационального народа Абхазии, для абхазской государственности и для будущих поколений».



