Адгур Ардзинба: политика давления недопустима!

У здания Парламента РА выступил кандидат в Президенты Адгур Ардзинба.



Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. Кандидат в Президенты Абхазии Адгур Ардзинба обратился к людям, собравшимся у здания Парламента:



«Как стало известно, вчера резко ухудшилось состояние Аслана Георгиевича Бжания – депутата Парламента, одного из кандидатов в Президенты Республики Абхазия, в связи с чем мною было принято решение приостановить работу всех своих штабов, агитационную деятельность, встречу с избирателями. Считаю недопустимым проводить агитационную работу в таких условиях, когда не ясны причины ухудшения здоровья одного из кандидатов. Сегодня утром, по моей инициативе, с руководителем политической партии «Амцахара» Алхасом Квициниа и другими ее представителями, мы обменялись мнениями о том, каким образом оцениваем ситуацию. Представители партии «Амцахара» выразили благодарность за то, что мы приостановили свою работу и отнеслись к этому с уважением, за это я им тоже благодарен. Также, я связывался с близкими родственниками Аслана Георгиевича, держим ситуацию под контролем. Насколько мне известно, состояние здоровья Аслана Бжания улучшается, во всяком случае оно стабильно.



Что касается тех событий, которые происходят сегодня, я имею ввиду приезд односельчан Аслана Георгиевича в город Сухум и выражение разного рода требований, а также по поводу заявления представителей штаба Аслана Бжания о том, что выборы в любом случае не состоятся без участия их штаба… Такого рода заявление, считаю, преждевременным, как минимум. Потому что сейчас самое главное, о чем надо думать, это здоровье Аслана Бжания. У меня складывается такое ощущение, что есть повестка и есть Аслан Георгиевич Бжания. Когда мы разговаривали с представителями партии «Амцахара», мы договорились о следующем: день-два-три мы ждем, анализируем ситуацию, выясняем причины, по которым ухудшилось состояние здоровья Аслана Георгиевича. После того, как у нас будет полная информация о том, что с ним произошло, какие у него перспективы, мы будем принимать консолидированное решение, о том, что делать дальше. Но не под давлением, не под скоплением людей мы решение принимать не собираемся.



Все, что мы делали в период предвыборной кампании направлено на одну цель – объединить абхазский народ. Есть определенная категория политиканов, которым такая повестка не нужна.



Хочу вам сказать в своем лице, что политика давления недопустима! У нас нормальный диалог, вчера также мы связывались с руководителем штаба Аслана Георгиевича – Александром Анкваб, договорились о том, что будем сверять часы. Хочу вам сказать свою собственную позицию, как кандидат в Президенты, в первую очередь, как гражданин Абхазии, как абхаз. Мы не рады тому, что произошло с Асланом Георгиевичем, ни до этого, ни сейчас, и нам не нужна победа любой ценой. Мы будем исходить из тех принципов, которые лежали в основе нашей предвыборной компании, и дальше работать в соответствии с ними.



Еще раз повторю, сейчас, я слышал, появились некоторые требования об отставке отдельных министров и т. д. Я этих министров не назначал, и решение об отставке принимаю не я. Но, как гражданин Абхазии, как кандидат в Президенты, считаю такого рода требования безосновательными и недопустимыми. Решение будут принимать сами министры, это их личное дело.



Мы видели уже ситуацию, когда есть один шаг, потом другой шаг и так до бесконечности. В таком формате и в таком режиме мы выборы не проведем. Нам нужна спокойная жизнь, мы устали от этих митингов, переворотов, захватов правительственных комплексов… Мы ездим по районам, по всей Абхазии, и вы лучше меня знаете, в каком состоянии находится наша страна. Абхазия стоит в руинах именно потому, что мы никак не можем освободиться от такого рода подходов.



Поэтому, уважаемые друзья, сейчас, на данном этапе, мы общались с группой депутатов Парламента, сторонников Аслана Георгиевича, я за это отдельно им благодарен, за то, что они тоже пытаются стабилизировать ситуацию. По имеющейся информации они сейчас проводят консультации со своими сторонниками и будут выходить к общему решению».



Кроме того, Адгур Ардзинба прокомментировал требование отставки министра ВД, поскольку он состоит в родственных связях с кандидатом в Президенты: «У меня очень много родственников. Каждый где-то работает. По поводу конкретно Раули Смыр… Это не просто мой родственник, это Герой Абхазии, человек с большой историей, ветеран войны. Если есть конкретные основания, доказательства, что он, находясь на своем рабочем месте, оказывает мне поддержку и использует свое служебное положение, пусть их предъявят. Все остальное я не принимаю!»

