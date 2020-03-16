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Адгур Ардзинба отменил пресс-конференцию на АГТРК в связи с памятными мероприятиями, посвящёнными мартовской наступательной операции
11:54, 16 Марта 2020
Заявление предвыборного штаба кандидата в Президенты Абхазии Адгура Ардзинба.
Сухум. 16 марта. Апсныпресс. В заявлении предвыборного штаба кандидата в Президенты Адгура Ардзинба говорится:
«Сегодня в Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные трагической военной операции по освобождению города Сухум в марте 1993 года, которая унесла жизни более двухсот бойцов абхазской армии. В эти дни мы чтим память героев, отдавших свою жизнь, чтобы Абхазия стала свободной страной.
В связи с этим мы отменили пресс-конференцию кандидатов в Президенты и вице-президенты на площадке Абхазского государственного телевидения, которая, в соответствии с жеребьевкой, проведенной Центральной избирательной комиссией Абхазии, выпала на 16 марта.
Приносим извинения перед журналистами, но спешим сообщить, что кандидаты не отказываются от прямого общения с представителями средств массовой информации. По причине того, что Абхазское телевидение не может предоставить эфир для проведения пресс-конференции с нашими кандидатами в другой день, Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия (АРСМИРА) предложила свою площадку для проведения пресс-конференции 18 марта, в 11:00, куда приглашаются представители всех СМИ республики. Кандидат в Президенты Адгур Ардзинба и кандидат в вице-президенты Арда Ашуба готовы ответить на любые вопросы журналистов».
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