Адгур Ардзинба: не надо втягивать наших граждан в процессы, углубляющие раскол народа

Кандидат в Президенты Абхазии Адгур Ардзинба дал комментарий.



Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Кандидат в Президенты Абхазии Адгур Ардзинба дал комментарий в связи с проведенной акцией по недопущению на работу и.о. главы Ткуарчалского района Аиды Чачхалия.



В комментарии говорится:



«По поводу ситуации в городе Ткуарчал и других подобного рода проявлений… Хочу предостеречь всех политиков – не надо втягивать наших граждан в процессы, углубляющие раскол народа.



Времена вседозволенности закончились. Это не первые и не последние выборы в нашем государстве, и в перспективе мы все должны бок о бок работать на созидание.

Абхазский народ ждёт перемен исключительно в рамках конституционного поля».

