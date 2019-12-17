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Адгур Ардзинба назначен вице-премьером, министром экономики Абхазии
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16:09, 17 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия.
В Указе говорится:
«Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Ардзинба Адгура Амирановича».
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия.
В Указе говорится:
«Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Ардзинба Адгура Амирановича».
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