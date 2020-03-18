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Адгур Ардзинба: мы заслужили новую Абхазию!

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14:07, 22 Марта 2020
Адгур Ардзинба: мы заслужили новую Абхазию!
Кандидат в Президенты проголосовал на выборах.

Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Кандидат в Президенты Абхазии Адгур Ардзинба проголосовал в Новом Афоне, на избирательном участке №1 избирательного округа №20.

Кандидат в Президенты подчеркнул: «Мы заслужили новую Абхазию и очень долго ее ждём. Я абсолютно уверен, что уже с завтрашнего дня начнутся преобразования, которых ждёт весь абхазский народ!»


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