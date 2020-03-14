APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:01, 18 Марта 2020 211
15:59, 18 Марта 2020 74
14:25, 18 Марта 2020 213
14:16, 18 Марта 2020 296
14:11, 18 Марта 2020 171
13:25, 18 Марта 2020 218
23:06, 17 Марта 2020 204
20:12, 17 Марта 2020 870
18:46, 17 Марта 2020 705
18:35, 17 Марта 2020 541
18:24, 17 Марта 2020 958
15:49, 17 Марта 2020 1493
15:03, 17 Марта 2020 677
14:50, 17 Марта 2020 794
13:26, 17 Марта 2020 1685
12:25, 17 Марта 2020 708
19:43, 16 Марта 2020 1337
14:40, 16 Марта 2020 1086
12:36, 16 Марта 2020 1054
12:22, 16 Марта 2020 1040
11:54, 16 Марта 2020 1207
13:09, 15 Марта 2020 1489
12:03, 15 Марта 2020 1423
16:44, 14 Марта 2020 1597
14:55, 14 Марта 2020 2737

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Адгур Ардзинба: хватит разделять народ в узких, корыстных интересах и заниматься дешевым популизмом!

Адгур Ардзинба: хватит разделять народ в узких, корыстных интересах и заниматься дешевым популизмом!

198
16:01, 18 Марта 2020
Адгур Ардзинба: хватит разделять народ в узких, корыстных интересах и заниматься дешевым популизмом!
Пресс-конференция кандидатов в Президенты и вице-президенты РА Адгура Ардзинба и Арды Ашуба для представителей СМИ прошла в пресс-центре АГТРК.

Сухум. 18 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании кандидат в Президенты РА Адгур Ардзинба и кандидат в вице-президенты РА Арда Ашуба отвечали на вопросы журналистов.

Адгур Ардзинба – о причинах решения выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства: «Я вполне осознаю всю ответственность, которая ляжет на мои плечи и моей команды в качестве главы государства, так как непосредственно на разных должностях в управлении государством нахожусь почти 10 лет. Я являюсь зампредседателя Межправительственной комиссии абхазской части с Российской Федерацией, членом национального банковского совета, министром экономики 5 лет, вице-премьером последние несколько месяцев… Поэтому за годы работы на всех этих направлениях, считаю, есть определенный опыт, который позволит в дальнейшем, уже на другом уровне, решать имеющиеся проблемы». При этом Ардзинба отметил, что принял такое решение самостоятельно: «Любое решение принимается индивидуально. Если вы заметили, наша команда зарегистрировала свою инициативную группу самой последней. Это обусловлено не тем, что нам не хватает решительности или уверенности в своих силах, а именно тем, что принимая такое решение, мы посчитали нужным взять во внимание мнения людей старшего поколения, в первую очередь, ветеранов войны из всех районов страны, а также молодежи. И все мнения сошлись в одном – нужно идти вперед и обновлять страну».

О модернизации государственной системы: «Сегодняшняя система государственного управления в большей степени дублирует разные функции. Приведу пример из практики… Министерство экономики занимается разработкой государственной программы по экономической политике, но чтобы инициативу Министерства довести до Главы государства надо пройти согласование – с министерствами сельского хозяйства, туризма, юстиции, финансов, с отделом экономики Кабмина РА, с вице-премьером, который курирует экономику, с премьер-министром, с Администрацией Президента, Управлением экономики, замглавы Администрации Президента по экономике, главой Администрации Президента и уже потом - с Президентом. Такого рода цепочки нужно убирать. Система государственного управления – рабочий механизм, который должен максимально эффективно выполнять поставленные перед ним задачи. Модернизация – это увеличение эффективности. Будет принята соответствующая программа и пошагово расписано, кто за что отвечает. Сегодня, когда в один клик можно перевести деньги в любую точку мира, увидеть все, что происходит на планете за секунду, мы перекладываем бумажки по всей Абхазии. И так месяцами! Для того, чтобы получить ту или иную услугу, предположим, выписку из реестра юридических лиц, нужно ходить в Министерство юстиции, стоять в очереди по кабинетам. Но для чего? Все можно делать в электронном виде. Мы в Министерстве экономики уже внедрили некоторые элементы управления в электронном формате. И то же самое надо делать на уровне государства. Модернизация – это электронное правительство, электронный документооборот, что даст нам моментальный эффект».

О национальной криптовалюте: «У меня криптоферм нет! Я давно уже прошу всех, кто об этом говорит, пойти и найти эту ферму. Что касается криптовалюты… У нас парадоксальная ситуация, мы, как Министерство экономики, несколько лет назад, понимая тенденции, которые происходят в мире, предлагали законодательно отрегулировать эту сферу с максимальной пользой для государства и народа. К сожалению, в тот период нас не услышали. В итоге, получилось, что появился теневой рынок, который никак не регулируется, и мало что приходит от этого государству. Упущено время и многие возможности».

Об объединении народа: «В своей работе я не делил людей по политическим взглядам. Хватит уже разделять народ в узких, корыстных интересах и заниматься дешевым популизмом. Выборы выиграть любой ценой – это мы уже проходили, результат очевиден. Должна быть здоровая политическая борьба идей, команд, взглядов. От нашего поведения зависит то, как будет складываться дальше ситуация».

По поводу нефти: «Нефть и другие ресурсы – это собственность народа Абхазии. Договоры подписаны еще с 2013 года. В соответствии с Законом о недрах, лицензия выдаётся одна – на разведку и добычу. На данном этапе речь идет только о разведке. Когда будет произведена разведка, тогда и будем понимать сколько есть нефти, какого качества, объём ресурсов и что даст это нашему бюджету».

Об электроэнергетике: «Потребление электроэнергии увеличивается с каждым годом, это связано с тем, что жизнь идет вперед. Несмотря на то, что удалось больше 1 млрд рублей направить в эту сферу и отремонтировать несколько десятков подстанций за 5 лет, износ системы остается колоссальным, потери огромные. И в этих условиях возникает дефицит, поэтому РФ оказывает нам поддержку. Потреблять электричество надо рационально, затраты надо финансировать – здесь чудес не бывает».

О налоговой системе: «Мы предлагали и предлагаем упростить полностью налоговую систему, ввести один налог с оборота, когда для администрирования нужны только 3 показателя – валовый оборот, фонд оплаты труда и количество работников. Это упрощает работу всех фискальных структур. У предпринимателей, особенно крупных, возникает вопрос: эта форма не очень справедлива для них. Поэтому, будем принимать решения после консультаций с предпринимателями. Будем вводить либо один налог с оборота на всю экономику, либо налог с оборота и параллельно действующую систему НДС, налог на прибыль и т.д. Тогда предприниматель сможет выбрать между двумя формами налогообложения. Я больше склонен к первой форме. Что касается ввозного НДС, решение правильное – реализация- неправильная».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика