Адгур Ардзинба: хватит разделять народ в узких, корыстных интересах и заниматься дешевым популизмом!

Пресс-конференция кандидатов в Президенты и вице-президенты РА Адгура Ардзинба и Арды Ашуба для представителей СМИ прошла в пресс-центре АГТРК.







Сухум. 18 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании кандидат в Президенты РА Адгур Ардзинба и кандидат в вице-президенты РА Арда Ашуба отвечали на вопросы журналистов.







Адгур Ардзинба – о причинах решения выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства: «Я вполне осознаю всю ответственность, которая ляжет на мои плечи и моей команды в качестве главы государства, так как непосредственно на разных должностях в управлении государством нахожусь почти 10 лет. Я являюсь зампредседателя Межправительственной комиссии абхазской части с Российской Федерацией, членом национального банковского совета, министром экономики 5 лет, вице-премьером последние несколько месяцев… Поэтому за годы работы на всех этих направлениях, считаю, есть определенный опыт, который позволит в дальнейшем, уже на другом уровне, решать имеющиеся проблемы». При этом Ардзинба отметил, что принял такое решение самостоятельно: «Любое решение принимается индивидуально. Если вы заметили, наша команда зарегистрировала свою инициативную группу самой последней. Это обусловлено не тем, что нам не хватает решительности или уверенности в своих силах, а именно тем, что принимая такое решение, мы посчитали нужным взять во внимание мнения людей старшего поколения, в первую очередь, ветеранов войны из всех районов страны, а также молодежи. И все мнения сошлись в одном – нужно идти вперед и обновлять страну».







О модернизации государственной системы: «Сегодняшняя система государственного управления в большей степени дублирует разные функции. Приведу пример из практики… Министерство экономики занимается разработкой государственной программы по экономической политике, но чтобы инициативу Министерства довести до Главы государства надо пройти согласование – с министерствами сельского хозяйства, туризма, юстиции, финансов, с отделом экономики Кабмина РА, с вице-премьером, который курирует экономику, с премьер-министром, с Администрацией Президента, Управлением экономики, замглавы Администрации Президента по экономике, главой Администрации Президента и уже потом - с Президентом. Такого рода цепочки нужно убирать. Система государственного управления – рабочий механизм, который должен максимально эффективно выполнять поставленные перед ним задачи. Модернизация – это увеличение эффективности. Будет принята соответствующая программа и пошагово расписано, кто за что отвечает. Сегодня, когда в один клик можно перевести деньги в любую точку мира, увидеть все, что происходит на планете за секунду, мы перекладываем бумажки по всей Абхазии. И так месяцами! Для того, чтобы получить ту или иную услугу, предположим, выписку из реестра юридических лиц, нужно ходить в Министерство юстиции, стоять в очереди по кабинетам. Но для чего? Все можно делать в электронном виде. Мы в Министерстве экономики уже внедрили некоторые элементы управления в электронном формате. И то же самое надо делать на уровне государства. Модернизация – это электронное правительство, электронный документооборот, что даст нам моментальный эффект».







О национальной криптовалюте: «У меня криптоферм нет! Я давно уже прошу всех, кто об этом говорит, пойти и найти эту ферму. Что касается криптовалюты… У нас парадоксальная ситуация, мы, как Министерство экономики, несколько лет назад, понимая тенденции, которые происходят в мире, предлагали законодательно отрегулировать эту сферу с максимальной пользой для государства и народа. К сожалению, в тот период нас не услышали. В итоге, получилось, что появился теневой рынок, который никак не регулируется, и мало что приходит от этого государству. Упущено время и многие возможности».







Об объединении народа: «В своей работе я не делил людей по политическим взглядам. Хватит уже разделять народ в узких, корыстных интересах и заниматься дешевым популизмом. Выборы выиграть любой ценой – это мы уже проходили, результат очевиден. Должна быть здоровая политическая борьба идей, команд, взглядов. От нашего поведения зависит то, как будет складываться дальше ситуация».







По поводу нефти: «Нефть и другие ресурсы – это собственность народа Абхазии. Договоры подписаны еще с 2013 года. В соответствии с Законом о недрах, лицензия выдаётся одна – на разведку и добычу. На данном этапе речь идет только о разведке. Когда будет произведена разведка, тогда и будем понимать сколько есть нефти, какого качества, объём ресурсов и что даст это нашему бюджету».







Об электроэнергетике: «Потребление электроэнергии увеличивается с каждым годом, это связано с тем, что жизнь идет вперед. Несмотря на то, что удалось больше 1 млрд рублей направить в эту сферу и отремонтировать несколько десятков подстанций за 5 лет, износ системы остается колоссальным, потери огромные. И в этих условиях возникает дефицит, поэтому РФ оказывает нам поддержку. Потреблять электричество надо рационально, затраты надо финансировать – здесь чудес не бывает».







О налоговой системе: «Мы предлагали и предлагаем упростить полностью налоговую систему, ввести один налог с оборота, когда для администрирования нужны только 3 показателя – валовый оборот, фонд оплаты труда и количество работников. Это упрощает работу всех фискальных структур. У предпринимателей, особенно крупных, возникает вопрос: эта форма не очень справедлива для них. Поэтому, будем принимать решения после консультаций с предпринимателями. Будем вводить либо один налог с оборота на всю экономику, либо налог с оборота и параллельно действующую систему НДС, налог на прибыль и т.д. Тогда предприниматель сможет выбрать между двумя формами налогообложения. Я больше склонен к первой форме. Что касается ввозного НДС, решение правильное – реализация- неправильная».