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Адгур Ардзинба: главная задача - преодолеть политический кризис
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12:03, 15 Марта 2020
Кандидат в Президенты Абхазии встретился с представителями Московской абхазской диаспоры.
Сухум. 15 марта. Апсныпресс. В Москве прошла встреча кандидата в Президенты Абхазии Адгура Ардзинба с соотечественниками. Об этом сообщает пресс-служба кандидата в Президенты.
Как говорится в сообщении, Адгур Ардзинба рассказал о перспективах эффективного развития Абхазии и отметил, что для этого есть необходимые ресурсы, а главное - человеческий потенциал: «Есть все, чтобы развиваться, но самого развития нет, в стране низкий уровень жизни. В таких условиях необходимо определить, что является главной преградой для развития. На наш взгляд, одна из главных причин - это затянувшееся острое политическое противостояние, которое не дает развиваться и вовлекает практически все пассионарные силы в этот процесс, разделяет народ».
Адгур Ардзинба считает, что народ Абхазии переживает кризис, в первую очередь – кризис доверия к власти, справедливости, безопасности и уважения. Поэтому, разработанная предвыборная программа кандидата в Президенты, прежде всего, предусматривает преодоление такого кризиса. И в случае победы, его команда сумеет это сделать, так как сформирована из людей, не имеющих отношение ни к каким политическим силам и партиям, не принимавших участие в «переворотах».
Адгур Ардзинба считает, что народ Абхазии переживает кризис, в первую очередь – кризис доверия к власти, справедливости, безопасности и уважения. Поэтому, разработанная предвыборная программа кандидата в Президенты, прежде всего, предусматривает преодоление такого кризиса. И в случае победы, его команда сумеет это сделать, так как сформирована из людей, не имеющих отношение ни к каким политическим силам и партиям, не принимавших участие в «переворотах».
Как напомнил Ардзинба, в основу предвыборной программы кандидата вошла программа экономического развития Абхазии «25 шагов развития экономики», которая разработана при поддержке Московской абхазской диаспоры.
При этом, глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба подчеркнул, что для ее разработки была проделана большая и эффективная работа. «Хочу подтвердить, что в 2015 году мы начали изучение темы развития Абхазии, привлекли компанию Strategy partners group. И Министерство экономики было единственным ведомством, которое реально работало с нами в этом направлении, обеспечивало всей необходимой информацией, во все вникало», - сказал Беслан Агрба.
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