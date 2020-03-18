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Адгур Агрба: выборы прошли в спокойном режиме
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21:33, 22 Марта 2020
В Абхазии состоялись повторные выборы Президента РА.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Во время голосования на выборах Президента, с 8:00 утра до 20:00 вечера, на территории Республики Абхазия фактов нарушения общественного порядка не зафиксировано, жалоб и заявлений в органы внутренних дел не поступало. Об этом в Международном пресс-центре ЦИК РА сообщил министр внутренних дел РА Раули Смыр. Как проинформировал Раули Смыр: «В 35 округах, в 152 избирательных участках с 21 марта круглосуточно дежурили более 850 сотрудников милиции. На данный час избирательные участки закрыты, продолжается подсчет бюллетеней и отправка выборной документации в ЦИК. Сотрудники милиции обеспечивают сопровождение членов избирательной комиссии и выборной документации. Для сопровождения выборной документации избирательных участков в Москве и Черкесске были командированы сотрудники центрального аппарата МВД РА. Сотрудники милиции обеспечили правопорядок во время проведения выборов Президента РА. Кроме того, дорожно-патрульные службы продолжают нести усиленный контроль за безопасностью дорожного движения во всех районах республики».
Генеральный прокурор РА Адгур Агрба также сообщил, что на время избирательной кампании сотрудники Прокуратуры РА были переведены на усиленный режим работы, в тесном взаимодействии с сотрудниками МВД и СГБ. «За все это время каких-либо заявлений в органы Прокуратуры, жалоб в территориальные органы Прокуратуры и в ценральный аппарат Генеральный прокуратуры не поступало. Выборы прошли в спокойном режиме. В соответствии с установленным графиком и Постановлением координационного совещания, Генеральной прокуратурой РА были созданы рабочие группы, которые выполнили свою работу положительно».
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Во время голосования на выборах Президента, с 8:00 утра до 20:00 вечера, на территории Республики Абхазия фактов нарушения общественного порядка не зафиксировано, жалоб и заявлений в органы внутренних дел не поступало. Об этом в Международном пресс-центре ЦИК РА сообщил министр внутренних дел РА Раули Смыр. Как проинформировал Раули Смыр: «В 35 округах, в 152 избирательных участках с 21 марта круглосуточно дежурили более 850 сотрудников милиции. На данный час избирательные участки закрыты, продолжается подсчет бюллетеней и отправка выборной документации в ЦИК. Сотрудники милиции обеспечивают сопровождение членов избирательной комиссии и выборной документации. Для сопровождения выборной документации избирательных участков в Москве и Черкесске были командированы сотрудники центрального аппарата МВД РА. Сотрудники милиции обеспечили правопорядок во время проведения выборов Президента РА. Кроме того, дорожно-патрульные службы продолжают нести усиленный контроль за безопасностью дорожного движения во всех районах республики».
Генеральный прокурор РА Адгур Агрба также сообщил, что на время избирательной кампании сотрудники Прокуратуры РА были переведены на усиленный режим работы, в тесном взаимодействии с сотрудниками МВД и СГБ. «За все это время каких-либо заявлений в органы Прокуратуры, жалоб в территориальные органы Прокуратуры и в ценральный аппарат Генеральный прокуратуры не поступало. Выборы прошли в спокойном режиме. В соответствии с установленным графиком и Постановлением координационного совещания, Генеральной прокуратурой РА были созданы рабочие группы, которые выполнили свою работу положительно».
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