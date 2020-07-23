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Адамур Багателия назначен директором Рицинского реликтового национального парка
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16:47, 23 Июля 2020
Издано Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия о назначении директора Рицинского реликтового национального парка.
Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Абхазия, Багателия Адамур Чантаевич назначен директором Рицинского реликтового национального парка.
Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Абхазия, Багателия Адамур Чантаевич назначен директором Рицинского реликтового национального парка.
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