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Абхазский спортсмен занял первое место в турнире по вольной борьбе в Ставропольском крае

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11:56, 17 Февраля 2020
Абхазский спортсмен занял первое место в турнире по вольной борьбе в Ставропольском крае
Даниель Допуа занял первое место в весовой категории 32 кг.

Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. В селе Александровское Ставропольского края прошел открытый турнир муниципального учреждения «Дирекция спортсооружений села Александровского» по вольной борьбе.

В турнире приняли участие около 200 спортсменов из регионов России и спортсмен из Абхазии Даниель Допуа. Спортсмен занял первое место в весовой категории 32 кг.

Тренируют Даниеля Допуа Игорь Берая и Мераб Хашба.

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