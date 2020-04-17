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Абхазский мультфильм «Геройство Абраскьыла» готов к показу
15:50, 22 Апреля 2020
Абхазская анимационная студия «APSAR studio» выпустила короткометражный мультфильм в жанре героики.
Сухум. 22 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Завершена работа по созданию абхазского мультфильма «Геройство Абраскьыла» режиссера-мультипликатора Астамура Квициния. О том, как шла работа над проектом и с какими трудностями пришлось столкнуться коллективу студии, Апсныпресс рассказал автор мультфильма.
По словам мультипликатора, у него была мечта создать мультфильм на основе его комиксов: «Я рисую с детства, анимацией начал заниматься 6-7 лет назад, и решил изучать эту технологию вплотную. Позже появилась идея создания крупного проекта. За основу мультфильма решил взять свой комикс 2009 года об Абраскьыле. Уже была база для мультфильма, не пришлось тратить на это много времени».
Как отметил Астамур Квициния, хотя главного героя рассказа зовут Абраскьыл, как и героя-мученика из абхазской мифологии, но сюжет мультфильма отличается: «Сценарный ход другой, это моя идея. Изменения были внесены специально, так как комикс рассчитан на детей».
Астамур долго не мог решиться начать проект, на его реализацию ушло 2 года. Очень трудно было найти спонсоров. «Мультфильм сделан в 3D формате, наподобие «Шрека», хронометраж – 17 минут. Технически, я старался выжить максимум из возможностей, чтобы создать качественные картинки и насыщенные декорации, вложить элементы абхазской культуры. Много времени ушло на поиски деталей, чтобы дети могли впитать нашу культуру», - пояснил он.
Большая работа была проделана и со звуком: «Привлекли профессионального композитора и актеров озвучки, специально к мультфильму написали песню. Очень сложен процесс создания шумов, чтобы чувствовался объём. Большой вклад в проект внес звукорежиссёр Джамбул Жордания, и благодаря его работе мультфильм стал более живым». Как отметил Астамур Квициния, это первый абхазский мультфильм в жанре героики. «Все, что я планировал, удалось. Теперь у меня есть колоссальный опыт, и буду думать над другими проектами. Важно, чтобы люди поняли необходимость такой работы и знали, что в Абхазии без посторонней помощи могут создавать свой контент. Если найдем финансы, сможем готовить проекты, не хуже зарубежных специалистов», - подытожил он.
Премьера мультфильма была запланирована на день защиты детей, но на период пандемии, видимо, показ будет отложен.
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