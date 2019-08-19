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Абхазский футболист Шабат Логуа стал игроком ФК «Тюмень»
21
12:18, 22 Августа 2019
По итогам 2018 года Шабат Логуа признан лучшим футболистом страны.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Абхазский футболист Шабат Логуа подписал профессиональный контракт с российским футбольным клубом второго дивизиона «Тюмень». Об это сообщает Госкомспорт РА.
Ранее спортсмен выступал за сухумский «Нарт», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Абхазии. В 15 матчах Чемпионата Абхазии Шабат Логуа забил 10 мячей.
По итогам 2018 года Логуа признан лучшим футболистом страны.
В новом Клубе абхазский футболист будет играть под номером 88. Он заявлен на ближайшие матчи ПФЛ и кубка России.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Абхазский футболист Шабат Логуа подписал профессиональный контракт с российским футбольным клубом второго дивизиона «Тюмень». Об это сообщает Госкомспорт РА.
Ранее спортсмен выступал за сухумский «Нарт», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Абхазии. В 15 матчах Чемпионата Абхазии Шабат Логуа забил 10 мячей.
По итогам 2018 года Логуа признан лучшим футболистом страны.
В новом Клубе абхазский футболист будет играть под номером 88. Он заявлен на ближайшие матчи ПФЛ и кубка России.
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