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Главная / Новости / Русская версия / Абхазский футболист Шабат Логуа стал игроком ФК «Тюмень»

Абхазский футболист Шабат Логуа стал игроком ФК «Тюмень»

21
12:18, 22 Августа 2019
Абхазский футболист Шабат Логуа стал игроком ФК «Тюмень»
По итогам 2018 года Шабат Логуа признан лучшим футболистом страны.

Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Абхазский футболист Шабат Логуа подписал профессиональный контракт с российским футбольным клубом второго дивизиона «Тюмень». Об это сообщает  Госкомспорт РА.

Ранее спортсмен выступал за сухумский «Нарт», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Абхазии. В 15 матчах Чемпионата Абхазии Шабат Логуа забил 10 мячей.  

По итогам 2018 года Логуа признан лучшим футболистом страны. 

В новом Клубе абхазский футболист будет играть под номером 88. Он заявлен на ближайшие матчи ПФЛ и кубка России. 


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