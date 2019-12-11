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Абхазский аджинджух – на первом месте в рейтинге национальных сладостей
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12:34, 17 Декабря 2019
Опрос путешественников показал, какие лакомства они предпочитают больше всего.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Абхазский аджинджух занял первое место среди самых популярных у путешественников сладостей. Лучшие угощения народов России и Абхазии выявил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
По данным пресс-службы портала, первое место в рейтинге национальных сладостей абхазский аджинджух разделил с крымской нугой. За эти угощения проголосовало 18,2% опрошенных туристов. Вторым стал татарский чак-чак с 15,6% голосов. Третье место занял башкирский мед, набрав 10,4% голосов.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Абхазский аджинджух занял первое место среди самых популярных у путешественников сладостей. Лучшие угощения народов России и Абхазии выявил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
По данным пресс-службы портала, первое место в рейтинге национальных сладостей абхазский аджинджух разделил с крымской нугой. За эти угощения проголосовало 18,2% опрошенных туристов. Вторым стал татарский чак-чак с 15,6% голосов. Третье место занял башкирский мед, набрав 10,4% голосов.
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