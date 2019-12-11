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Абхазские вольники – призеры VI традиционного турнира по вольной борьбе
12:37, 17 Декабря 2019
Турнир прошел в Санкт-Петербурге.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В Санкт-Петербурге прошел VI традиционный турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Владимира Родионова. В турнире приняли участие около 200 борцов из Абхазии, Беларуси, Греции, Эстонии, США и регионов России.
Команда Абхазии состояла из пяти спортсменов из Сухума, Очамчыры и Ткуарчала.
По итогам соревнования абхазские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
Первые места заняли Сандро Харчилава (в/к - 57 кг, г. Ткуарчал) и Самуил Джинджия (в/к - 85 кг, г. Сухум).
Вторые места у Вахтанга Акаба (в/к - 44 кг, г. Ткуарчал) и Несты Цулукия (в/к - 62 кг, г. Сухум). Третье место занял Алан Абшилава (в/к - 62 кг, г. Очамчыра).
Тренируют спортсменов Игорь Берая (г. Сухум), Мераб Хашба (г. Сухум), Мурман Харчилава (г. Ткуарчал) и Хаджарат Гадлия (г. Очамчыра).
Спортсмены командированы при поддержке спортивного клуба «Абаза».
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В Санкт-Петербурге прошел VI традиционный турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Владимира Родионова. В турнире приняли участие около 200 борцов из Абхазии, Беларуси, Греции, Эстонии, США и регионов России.
Команда Абхазии состояла из пяти спортсменов из Сухума, Очамчыры и Ткуарчала.
По итогам соревнования абхазские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
Первые места заняли Сандро Харчилава (в/к - 57 кг, г. Ткуарчал) и Самуил Джинджия (в/к - 85 кг, г. Сухум).
Вторые места у Вахтанга Акаба (в/к - 44 кг, г. Ткуарчал) и Несты Цулукия (в/к - 62 кг, г. Сухум). Третье место занял Алан Абшилава (в/к - 62 кг, г. Очамчыра).
Тренируют спортсменов Игорь Берая (г. Сухум), Мераб Хашба (г. Сухум), Мурман Харчилава (г. Ткуарчал) и Хаджарат Гадлия (г. Очамчыра).
Спортсмены командированы при поддержке спортивного клуба «Абаза».
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