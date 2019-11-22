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Абхазские спортсмены заняли призовые места во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе
10:57, 28 Ноября 2019
Тренируют спортсменов Тимур Джопуа и Размик Алабян.
Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. В подмосковном Раменском проходят Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы ФСО «Юность России» среди юношей до 18 лет. Абхазские спортсмены Баграт Пандария и Астик Квициния встретились в финале соревнований.
Трое абхазских спортсменов выступали в одной весовой категории - 65 кг. Первое место занял Баграт Пандария, второе - Астик Квициния и третье - Даниил Харчилава.
Тренируют спортсменов Тимур Джопуа и Размик Алабян.
Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. В подмосковном Раменском проходят Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы ФСО «Юность России» среди юношей до 18 лет. Абхазские спортсмены Баграт Пандария и Астик Квициния встретились в финале соревнований.
Трое абхазских спортсменов выступали в одной весовой категории - 65 кг. Первое место занял Баграт Пандария, второе - Астик Квициния и третье - Даниил Харчилава.
Тренируют спортсменов Тимур Джопуа и Размик Алабян.
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