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Абхазские спортсмены принимают участие в Кубке Европы по тхэквондо
12:10, 6 Июня 2019
Кубок Европы в России проходит впервые за всю историю тхэквондо.
Сухум. 6 июня. Апсныпресс. С 5 по 9 июня в Сочи проходит X Кубок Европы по тхэквондо, в котором принимают участие абхазские спортсмены.
Соревнования проходят по различным индивидуальным и командным дисциплинам тхэквондо: технический комплекс, спарринг, силовое разбивание, специальная техника, традиционный спарринг. В соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из 28 стран.
Кубок Европы в России проходит впервые за всю историю тхэквондо.
Сухум. 6 июня. Апсныпресс. С 5 по 9 июня в Сочи проходит X Кубок Европы по тхэквондо, в котором принимают участие абхазские спортсмены.
Соревнования проходят по различным индивидуальным и командным дисциплинам тхэквондо: технический комплекс, спарринг, силовое разбивание, специальная техника, традиционный спарринг. В соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из 28 стран.
Кубок Европы в России проходит впервые за всю историю тхэквондо.
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