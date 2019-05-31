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Абхазские спортсмены принимают участие в Кубке Европы по тхэквондо

12:10, 6 Июня 2019
Абхазские спортсмены принимают участие в Кубке Европы по тхэквондо
Кубок Европы в России проходит впервые за всю историю тхэквондо.

Сухум. 6 июня. Апсныпресс. С 5 по 9 июня в Сочи проходит X Кубок Европы по тхэквондо, в котором принимают участие абхазские спортсмены.

Соревнования проходят по различным индивидуальным и командным дисциплинам тхэквондо: технический комплекс, спарринг, силовое разбивание, специальная техника, традиционный спарринг. В соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из 28 стран.

Кубок Европы в России проходит впервые за всю историю тхэквондо.

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