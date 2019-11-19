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Абхазские спасатели и авиационная техника МЧС России завершили работу по ликвидации пожара в горных частях Абхазии
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15:53, 21 Ноября 2019
Лев Квициния доложил Валерию Бганба о завершении операции спасательного ведомства по ликвидации пожара в горной части республики.
Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния доложил премьер-министру РА Валерию Бганба о завершении операции спасательного ведомства по ликвидации пожара в горной части республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.
Лев Квициния рассказал главе Правительства, что после контрольного облета территорий с очагами возгорания, спасатели убедились в полной ликвидации лесных пожаров.
«Авиационная техника МЧС РФ и абхазские спасатели завершили работу в предгорных частях Абхазии 21 ноября. Последний очаг возгорания был потушен сегодня, после полудня, в Гагрском районе», – сообщил глава спасательного ведомства Абхазии.
(АП): Первые очаги пожара были обнаружены в предгорьях Сухумского района 9 ноября.
Огонь распространился в труднодоступные места высокогорья.
По просьбе Правительства Абхазии для тушения лесных пожаров 15 ноября в республику прибыл вертолёт МЧС Российской Федерации Ми-8, а 17 ноября к ликвидации возгорания был подключен самолёт « Бе-200- Амфибия».
Общая площадь распространения пожаров – 11 тысяч гектаров.
В общей сложности для тушения природных пожаров авиационной техникой было сброшено около 2 000 тонн воды.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжат осуществлять мониторинг территорий, подверженных возгоранию.
Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния доложил премьер-министру РА Валерию Бганба о завершении операции спасательного ведомства по ликвидации пожара в горной части республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.
Лев Квициния рассказал главе Правительства, что после контрольного облета территорий с очагами возгорания, спасатели убедились в полной ликвидации лесных пожаров.
«Авиационная техника МЧС РФ и абхазские спасатели завершили работу в предгорных частях Абхазии 21 ноября. Последний очаг возгорания был потушен сегодня, после полудня, в Гагрском районе», – сообщил глава спасательного ведомства Абхазии.
(АП): Первые очаги пожара были обнаружены в предгорьях Сухумского района 9 ноября.
Огонь распространился в труднодоступные места высокогорья.
По просьбе Правительства Абхазии для тушения лесных пожаров 15 ноября в республику прибыл вертолёт МЧС Российской Федерации Ми-8, а 17 ноября к ликвидации возгорания был подключен самолёт « Бе-200- Амфибия».
Общая площадь распространения пожаров – 11 тысяч гектаров.
В общей сложности для тушения природных пожаров авиационной техникой было сброшено около 2 000 тонн воды.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжат осуществлять мониторинг территорий, подверженных возгоранию.
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