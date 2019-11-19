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Абхазские спасатели и авиационная техника МЧС России завершили работу по ликвидации пожара в горных частях Абхазии

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15:53, 21 Ноября 2019
Абхазские спасатели и авиационная техника МЧС России завершили работу по ликвидации пожара в горных частях Абхазии
Лев Квициния доложил Валерию Бганба о завершении операции спасательного ведомства по ликвидации пожара в горной части республики.

Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния доложил премьер-министру РА Валерию Бганба о завершении операции спасательного ведомства по ликвидации пожара в горной части республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.

Лев Квициния рассказал главе Правительства, что после контрольного облета территорий с очагами возгорания, спасатели убедились в полной ликвидации лесных пожаров.

«Авиационная техника МЧС РФ и абхазские спасатели завершили работу в предгорных частях Абхазии 21 ноября. Последний очаг возгорания был потушен сегодня, после полудня, в Гагрском районе», – сообщил глава спасательного ведомства Абхазии.


(АП): Первые очаги пожара были обнаружены в предгорьях Сухумского района 9 ноября.

Огонь распространился в труднодоступные места высокогорья. 

По просьбе Правительства Абхазии для тушения лесных пожаров 15 ноября в республику  прибыл вертолёт МЧС Российской Федерации Ми-8,   а 17 ноября к ликвидации возгорания  был подключен  самолёт « Бе-200- Амфибия».

Общая площадь распространения пожаров – 11 тысяч гектаров.

В общей сложности для тушения природных пожаров авиационной техникой было сброшено около 2 000 тонн воды.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжат осуществлять мониторинг территорий, подверженных возгоранию.

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