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Абхазские школьники приняли участие в конкурсе всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!»
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13:55, 29 Апреля 2020
В рамках конкурса ученики 4 «А» класса сухумской средней школы №2 онлайн прочитали стихи и спели песни о Победе.
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Ученики 4 «А» класса сухумской средней школы №2 им. А. Пушкина приняли участие в конкурсе Открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» Об этом Апсныпресс сообщила классный руководитель Марина Задорожная.
Как отметила Задорожная, она случайно узнала о фестивале из социальных сетей и решила предложить ученикам своего класса принять в нем участие: «В конкурсе уже приняли участие 7 учеников, остальные пока готовятся. Дети записали дома видео, как они читают стихи о Победе и отправили их на сайт онлайн-фестиваля. Мы каждый год готовимся к 9 Мая, постоянно учим стихотворения и песни. Это один из наших любимых праздников. В этом году мы решили отметить праздник онлайн, приняв участие в конкурсе. Для нас главное не победа, а участие».
10-летняя Ника Мкртчян рассказала о том, как она готовилась к конкурсу: «Я с детства знаю о Великой Отечественной войне. Каждый год мы с мамой возлагаем цветы к памятнику Неизвестному солдату, а также участвуем в шествии Бессмертного полка. И поэтому мы решили участвовать в конкурсе. Для меня этот праздник очень важен, так как мой прадедушка Габриэл Широян воевал. На время карантина мы занимаемся в школе онлайн. Марина Викторовна задала мне выучить стихотворение Анны Ахматовой «Мужество» для участия в конкурсе. Мы дома записали видео и отправили на сайт фестиваля. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех ветеранов с праздником, пожелать им здоровья и сказать большое спасибо за чистое небо и мир на земле!»
(АП): Открытый всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!» стартовал на сайте телеканала «Победа». Главным событием онлайн-фестиваля, приуроченного к 75-й годовщине Победы, станет конкурс чтецов стихов и прозы, исполнителей авторской песни и каверов известных песен о Великой Отечественной войне и Победе, который продлится с 13 апреля по 1 мая 2020 года.
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Ученики 4 «А» класса сухумской средней школы №2 им. А. Пушкина приняли участие в конкурсе Открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» Об этом Апсныпресс сообщила классный руководитель Марина Задорожная.
Как отметила Задорожная, она случайно узнала о фестивале из социальных сетей и решила предложить ученикам своего класса принять в нем участие: «В конкурсе уже приняли участие 7 учеников, остальные пока готовятся. Дети записали дома видео, как они читают стихи о Победе и отправили их на сайт онлайн-фестиваля. Мы каждый год готовимся к 9 Мая, постоянно учим стихотворения и песни. Это один из наших любимых праздников. В этом году мы решили отметить праздник онлайн, приняв участие в конкурсе. Для нас главное не победа, а участие».
10-летняя Ника Мкртчян рассказала о том, как она готовилась к конкурсу: «Я с детства знаю о Великой Отечественной войне. Каждый год мы с мамой возлагаем цветы к памятнику Неизвестному солдату, а также участвуем в шествии Бессмертного полка. И поэтому мы решили участвовать в конкурсе. Для меня этот праздник очень важен, так как мой прадедушка Габриэл Широян воевал. На время карантина мы занимаемся в школе онлайн. Марина Викторовна задала мне выучить стихотворение Анны Ахматовой «Мужество» для участия в конкурсе. Мы дома записали видео и отправили на сайт фестиваля. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех ветеранов с праздником, пожелать им здоровья и сказать большое спасибо за чистое небо и мир на земле!»
(АП): Открытый всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!» стартовал на сайте телеканала «Победа». Главным событием онлайн-фестиваля, приуроченного к 75-й годовщине Победы, станет конкурс чтецов стихов и прозы, исполнителей авторской песни и каверов известных песен о Великой Отечественной войне и Победе, который продлится с 13 апреля по 1 мая 2020 года.
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