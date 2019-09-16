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Абхазские пекари и кондитеры примут участие во Всемирном форуме по хлебопечению
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16:24, 18 Сентября 2019
В рамках форума состоится встреча представителя ТПП Абхазии с руководством Союза «Торгово-промышленной палаты Калужской области».
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. С 19 по 22 сентября в Калужской области пройдет Всемирный форум по хлебопечению «Хлеб – это мир». В мероприятии, по приглашению Российской Гильдии пекарей и кондитеров, примут участие представители Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.
Абхазскую делегацию возглавит начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.
В рамках Всемирного форума по хлебопечению состоится встреча представителя ТПП РА с руководством Союза «Торгово-промышленной палаты Калужской области». Участники встречи обсудят возможные пути развития взаимовыгодного и эффективного сотрудничества между предпринимательскими кругами Абхазии и Калужской области.
Основной целью участия абхазской делегации – обмен опытом и знаниями о тенденциях и перспективах развития потенциала хлебопечения, повышение авторитета профессии пекаря, содействие развитию экономического потенциала и укреплению имиджа Абхазии посредством участия в конгрессных, выставочных и общественных мероприятиях.
Также на полях форума пройдет конгресс Международного Союза пекарей и кондитеров (UIBC), объединяющего около 40 национальных федераций пекарей.
Участников форума ждет насыщенная деловая программа: семинары, конференции, круглые столы, бизнес-встречи, мастер-классы, соревнования пекарей – Открытый кубок России по хлебопечению, выставка с экспозициями компаний-производителей и поставщиков хлебобулочных изделий, сырья, ингредиентов и прочее.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. С 19 по 22 сентября в Калужской области пройдет Всемирный форум по хлебопечению «Хлеб – это мир». В мероприятии, по приглашению Российской Гильдии пекарей и кондитеров, примут участие представители Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.
Абхазскую делегацию возглавит начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.
В рамках Всемирного форума по хлебопечению состоится встреча представителя ТПП РА с руководством Союза «Торгово-промышленной палаты Калужской области». Участники встречи обсудят возможные пути развития взаимовыгодного и эффективного сотрудничества между предпринимательскими кругами Абхазии и Калужской области.
Основной целью участия абхазской делегации – обмен опытом и знаниями о тенденциях и перспективах развития потенциала хлебопечения, повышение авторитета профессии пекаря, содействие развитию экономического потенциала и укреплению имиджа Абхазии посредством участия в конгрессных, выставочных и общественных мероприятиях.
Также на полях форума пройдет конгресс Международного Союза пекарей и кондитеров (UIBC), объединяющего около 40 национальных федераций пекарей.
Участников форума ждет насыщенная деловая программа: семинары, конференции, круглые столы, бизнес-встречи, мастер-классы, соревнования пекарей – Открытый кубок России по хлебопечению, выставка с экспозициями компаний-производителей и поставщиков хлебобулочных изделий, сырья, ингредиентов и прочее.
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