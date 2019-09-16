Абхазские пекари и кондитеры примут участие во Всемирном форуме по хлебопечению

В рамках форума состоится встреча представителя ТПП Абхазии с руководством Союза «Торгово-промышленной палаты Калужской области».



Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. С 19 по 22 сентября в Калужской области пройдет Всемирный форум по хлебопечению «Хлеб – это мир». В мероприятии, по приглашению Российской Гильдии пекарей и кондитеров, примут участие представители Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.



Абхазскую делегацию возглавит начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.



В рамках Всемирного форума по хлебопечению состоится встреча представителя ТПП РА с руководством Союза «Торгово-промышленной палаты Калужской области». Участники встречи обсудят возможные пути развития взаимовыгодного и эффективного сотрудничества между предпринимательскими кругами Абхазии и Калужской области.



Основной целью участия абхазской делегации – обмен опытом и знаниями о тенденциях и перспективах развития потенциала хлебопечения, повышение авторитета профессии пекаря, содействие развитию экономического потенциала и укреплению имиджа Абхазии посредством участия в конгрессных, выставочных и общественных мероприятиях.



Также на полях форума пройдет конгресс Международного Союза пекарей и кондитеров (UIBC), объединяющего около 40 национальных федераций пекарей.



Участников форума ждет насыщенная деловая программа: семинары, конференции, круглые столы, бизнес-встречи, мастер-классы, соревнования пекарей – Открытый кубок России по хлебопечению, выставка с экспозициями компаний-производителей и поставщиков хлебобулочных изделий, сырья, ингредиентов и прочее.

