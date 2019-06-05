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Абхазские парламентарии примут участие в международном мониторинге выборов в Парламент Республики Южная Осетия

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16:09, 7 Июня 2019
Абхазские парламентарии примут участие в международном мониторинге выборов в Парламент Республики Южная Осетия
Парламентские выборы в Южной Осетии состоятся 9 июня.

Сухум. 7 июня. Апсныпресс. В связи с приглашением Председателя Парламента Республики Южная Осетия Петра Гассиева, Парламент Республики Абхазия направил делегацию для осуществления международного мониторинга подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Республики Южная Осетия. Парламентские выборы в Южной Осетии состоятся 9 июня.

В качестве иностранных наблюдателей на предстоящие выборы делегированы председатель парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия и член парламентского  Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Ашот Миносян.

Предыдущие выборы в Парламент Республики Южная Осетия проходили 8 июня 2014 года. Взаимодействие между парламентами Республики Абхазия и Республики Южная Осетия опирается как на двусторонние межгосударственные договоры, так и на межпарламентское Соглашение, которое изначально было подписано 04 июля 2006 года, а затем обновлено 10 апреля 2016 года.


(АП): Участие представителей Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в независимом мониторинге электоральных процессов также является одним из направлений деятельности в рамках Соглашения о Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества «За демократию и права народов», в которую входят парламенты Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Сообщества «За демократию и права народов» была учреждена 30 сентября 2006 года и за весь минувший период при непосредственном участии Ассамблеи было организовано и осуществлено международное наблюдение за ходом подготовки и проведения всех референдумов, президентских и парламентских выборов, проходивших в Республике Абхазия, Приднестровской Молдавской Республике, Республике Южная Осетия и Нагорно-Карабахской Республике.

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