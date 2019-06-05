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Главная / Новости / Русская версия / Абхазские футболисты проиграли полуфинальный матч Чемпионата Европы по версии Conifa

Абхазские футболисты проиграли полуфинальный матч Чемпионата Европы по версии Conifa

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20:23, 6 Июня 2019
Абхазские футболисты проиграли полуфинальный матч Чемпионата Европы по версии Conifa
Абхазия проиграла  Западной  Армении  по пенальти.

Сухум. 6  июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Сборная Абхазии по футболу не смогла пройти   в финал  Чемпионата Европы по версии ConiFA, уступив в полуфинале Западной Армении по пенальти.

1 тайм закончился со счетом 1:1, во втором командам также не удалось забить гол. Исход матча решился в серии пенальти, где Западная Армения оказалась сильнее.
Через 2 дня абхазской сборной предстоит  сыграть за 3 место.

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