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Абхазские футболисты проиграли полуфинальный матч Чемпионата Европы по версии Conifa
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20:23, 6 Июня 2019
Абхазия проиграла Западной Армении по пенальти.
Сухум. 6 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Сборная Абхазии по футболу не смогла пройти в финал Чемпионата Европы по версии ConiFA, уступив в полуфинале Западной Армении по пенальти.
1 тайм закончился со счетом 1:1, во втором командам также не удалось забить гол. Исход матча решился в серии пенальти, где Западная Армения оказалась сильнее.
Через 2 дня абхазской сборной предстоит сыграть за 3 место.
Сухум. 6 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Сборная Абхазии по футболу не смогла пройти в финал Чемпионата Европы по версии ConiFA, уступив в полуфинале Западной Армении по пенальти.
1 тайм закончился со счетом 1:1, во втором командам также не удалось забить гол. Исход матча решился в серии пенальти, где Западная Армения оказалась сильнее.
Через 2 дня абхазской сборной предстоит сыграть за 3 место.
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